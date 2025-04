Manicure hybrydowy i żelowy jest w dzisiejszych czasach bardzo popularny. Lata temu niemal zupełnie wyparł akryl (którego dziś również z powodzeniem się używa) i dumnie stoi na podium, jeśli chodzi o zdobienie paznokci. Oferuje piękne, lśniące paznokcie z kilkutygodniową trwałością. Jak to więc jest z tą szkodliwością hybryd?

Powiedzmy to raz, a dobrze: manicure hybrydowy nie niszczy paznokci. Robią to niewyszkolone, nieświadome oraz domorosłe stylistki, a także stosowanie tanich lakierów i narzędzi od przyjaciół zza dalekiej granicy.

Hybryda to materiał światłoutwardzalny, który wymaga odpowiedniego przygotowania płytki. Aby cały zabieg był bezpieczny, musisz trzymać się jasno określonych instrukcji. Płytka musi być dokładnie, ale delikatnie zmatowiona, odtłuszczona oraz pozbawiona wilgoci. Również sposób nakładania produktów hybrydowych oraz ich jakość ma duże znaczenie.

Za uszkodzenia płytki po hybrydzie odpowiada najczęściej:

nieumiejętne używanie frezarki bez przeszkolenia,

brak wiedzy na temat anatomii aparatu paznokciowego,

nieumiejętne używanie materiałów do paznokci (pilników, kopytek, patyczków, etc.)

zalewanie skórek,

zrywanie hybrydy.

Efektem źle wykonanego manicure są również uczulenia oraz alergie. Jeśli zobaczysz u siebie objawy uczulenia na hybrydę, zdejmij całą stylizację lub poproś o to profesjonalistę, a następnie zrezygnuj z ponownego nakładania hybryd na ok. pół roku. Po tym czasie możesz spróbować wykonać zdobienie, ale trzymaj się zasad bezpieczeństwa.

Niestety, wykonywanie hybrydy w domu tylko wydaje się proste i bezpieczne. Aby faktycznie robić to bez ryzyka uszkodzenia płytki, należy odbyć przynajmniej podstawowe szkolenia albo oddać się w ręce profesjonalisty. Jeśli trafisz do stylistki, która nie do końca wie, jak pracować z płytką i po jej usługach twoja płytka jest uszkodzona, nie ma lepszej rady, niż ta - uciekaj.

fot. Umiejętnie zrobiony manicure hybrydowy nie niszczy paznokci/Adobe Stock, familylifestyle

Oczywiście nie ma nic złego w robieniu manicure hybrydowego samodzielnie, ale jako stylistka nie jestem fanką wykonywania go bez żadnych szkoleń. Na jakie kursy warto się udać:

podstawy chemii i fizyki w stylizacji paznokci,

manicure biologiczny (bezcążkowy) oraz z użyciem narzędzi metalowych,

podstawowa obsługa frezarki (jeśli chcesz jej używać),

podstawy manicure hybrydowego: przygotowanie płytki, nakładanie lakieru, malowanie pod skórki).

Dopiero z takim zestawem możesz bezpiecznie robić hybrydy w domu. Bardzo ważne jest także, aby regularnie czyścić narzędzia do manicure oraz nie pożyczać cążek ani nożyczek nikomu, nawet członkom rodziny.

Pamiętaj także o tym, że lepiej mieć kilka dobrych produktów, niż całą szufladę tanich podróbek. Dotyczy to szczególnie narzędzi, takich jak nożyczki, cążki czy frezy. Tanie produkty mogą zniszczyć płytkę.

fot. Czy hybryda niszczy paznokcie/Adobe Stock, juliamikhaylova

Jak zrobić manicure w domu?

Przygotuj jednorazowy pilnik o gradacji 180/240, patyczek drewniany lub metalowe kopytko, nożyczki lub cążki, bazę hybrydową, wybrany kolor, top, waciki bezpyłowe, a także preparaty pomocnicze - cleaner oraz dehydrator. Przyda ci się także płyn do zmiękczania skórek na bazie wodorotlenku potasu albo łagodniejszego połączenia mocznika oraz kwasów lub enzymów.

Patyczkiem lub kopytkiem ostrożnie odsuń skórki, nie dociskając narzędzia mocno do płytki. Jeśli coś zostanie na płytce, nie przejmuj się.

Owiń końcówkę patyczka wacikiem bezpyłowym, nanieś na paznokcie płyn do zmiękczania skórek, a następnie dokładnie wmasuj "zawiniątkiem". Od razu zacznij delikatnie zeskrobywać pozostałości nabłonków z płytki - rób to bardzo ostrożnie, bo płytka przy skórkach jest ultramiękka!

Następnie wytrzyj cały płyn nawilżaną chusteczką albo umyj dłonie. Paznokcie przetrzyj cleanerem i zmatuj ich powierzchnię pilnikiem o gradacji 240. Nie szoruj mocno po płytce, ale ledwo przykładaj pilnik. Chodzi tylko o to, aby pozbyć się błysku. Zbyt mocny nacisk sprawi, że przepiłujesz płytkę.

Następnie ponownie przetrzyj dokładnie całość cleanerem oraz nałóż dehydrator. Kiedy odparuje, nanieś minimalną porcję bazy i delikatnie wetrzyj ją, poruszając pędzelkiem w przód i w tył pulsacyjnym ruchem. Uważaj, aby nie dotknąć skórek.

Utwardź bazę w lampie o mocy 48 W przez ok. 40-60 sekund. Następnie nałóż bardzo cienką warstwę koloru i utwardź przez 60 sekund. Przy nałożeniu drugiej warstwy staraj się dojechać do skórek tak blisko, jak się da. Możesz pomóc sobie cienkim pędzelkiem.

Utwardź drugą warstwę koloru przez 60 sekund, a następnie nałóż top. Aby go wyrównać, możesz obrócić dłoń na kilka sekund, aby top spłynął lekko i stworzył piękny, łagodny grzbiet paznokcia. Utwardź przez 60 sekund.

Odczekaj ok. minutę po wyjęciu dłoni z lampy, aby top ostygł. Jeśli top ma warstwę lepką (inhibicyjną), przetrzyj ją dokładnie cleanerem, a następnie nałóż na skórki oliwkę.

Nie noś jednej stylizacji dłużej, niż 4 tygodnie.

