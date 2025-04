Pewnie już wiesz, że Butter Yellow to jeden z najmodniejszych kolorów na wiosnę 2025. Nie bez powodu fashionistki starają się go wykorzystać nie tylko podczas tworzenia stylizacji, ale także wykonywania manicure. French z dodatkiem tego odcienia to absolutny hit.

Jak wykonać Butter Yellow french w domu?

Ten modny paznokciowy look możesz wykonać samodzielnie w domu. Nie będziesz potrzebować ani specjalnych umiejętności, ani wyszukanych narzędzi.

Krok po kroku:

Przygotuj płytkę paznokcia. Opiłuj kształt, odsuń skórki, odtłuść powierzchnię. Nałóż bazę - może być z lekkim błyskiem lub nawilżająca. Pokryj paznokcie neutralnym lakierem - najlepiej półtransparentnym w odcieniu nude lub mlecznym. Wybierz odpowiedni odcień lakieru - masełkowy, pastelowy żółty. Nałóż Butter Yellow na końcówki paznokci i stwórz klasyczne "uśmiechy". Wyrównaj linie frencha - popraw je drobnym pędzelkiem lub patyczkiem nasączonym cleanerem. Zabezpiecz manicure top coatem. Na koniec nałóż oliwkę do skórek.

Butter Yellow French - inspiracje

Możesz postawić na klasyczny french z masełkowo-żółtymi końcówkami lub trochę poeksperymentować ze zdobieniami czy efektami. Zobacz przykładowe inspiracje, które pomogą ci wybrać idealną dla siebie stylizację.

Klasyczny Butter Yellow French

Coś dla fanek minimalistycznych rozwiązań. Taki manicure to esencja klasy, stylu i uroku. Nawet w tak uproszczonej wersji ta stylizacja będzie prezentowała się efektownie i elegancko.

Butter Yellow French z uroczymi zdobieniami

By paznokcie wyglądały bardziej romantycznie i dziewczęco, możesz postawić na subtelne akcenty. Przykładowo, możesz narysować lub dokleić kwiatuszki albo motylki. Dodatkowo, nada to wiosennego klimatu.

Maksymalistyczna wersja Butter Yellow French

Jeśli masz ochotę poeksperymentować ze zdobieniami, możesz postawić na większą ilość wiosennych akcentów. Tak naprawdę na każdym paznokciu może powstać artystyczny wzór - kokardka, kwiatek albo asymetryczne wariacje. Dzięki temu trudno będzie oderwać od nich wzrok.

