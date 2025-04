Czarne paznokcie królowały kilka lat temu. Wcześniej kojarzone z mrocznymi klimatami, weszły do czołówki trendów. Nosiłyśmy je wszystkie! Następnie - jak to zwykle bywa - nastąpił przesyt i moda na czarny manicure odeszła w zapomnienie. Teraz wraca! Zobacz inspiracje, a natychmiast pobiegniesz do sklepu po czarny lakier do paznokci.

Reklama

8 gorących trendów w manicure na sezon jesień-zima 2018/2019

Czarny manicure - inspiracje

Pomysły na czarny manicure oferują m.in. użytkowniczki Instagrama. Kobiety z całego świata dzielą się w sieci efektami wizyt u salonach manicure. Jak powszechnie wiadomo, czarny pasuje do wszystkiego, więc manicure w tym kolorze doskonale sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wielkie wyjście.

Nam szczególnie przypadł do gustu czarny french manicure w matowym wydaniu. To kwintesencja klasy i znajomości najnowszych trendów. Będzie dobrze wyglądał do wszystkich jesienno-zimowych stylizacji. Co ważne, nadaje się nawet do biura!

Wielbicielki nieco bardzo ekstrawaganckich stylizacji paznokci, mają szerokie pole do eksperymentów. Czerń doskonale łączy się z wszelkimi zdobieniami, wzorami etc.

W połączeniu z odrobiną połyskujących kryształków lub brokatu idealnie pasuje na wieczorną imprezę w gronie znajomych. Uwaga tylko, aby nie przesadzić! W tym trendzie na pierwszym miejscu jest czerń, a nie błysk.

Jeśli kilka lat temu pokochałaś trend na total black, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Znów jest modny. Oczywiście najbardziej pożądany jest w wersji matowej, lecz niekoniecznie.

Pamiętaj tylko, by przed nałożeniem czarnego lakieru, starannie zadbać o płytkę paznokci oraz skórki wokół nich. Przy czerni nic się nie ukryje. I jeszcze jedno, pięknie wypielęgnowane powinny być nie tylko paznokcie, ale całe dłonie. To szczególnie ważne w sezonie jesienno-zimowym, kiedy skóra ma tendencje do wysuszania i zaczerwienień.

Reklama

Więcej urodowych trendów:

Kochasz jesień? Pokaż to na paznokciach! Nowy trend pobija Instagram

Obraz dziecka na USG możesz mieć przy sobie cały czas!