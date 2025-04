Znudziły ci się krótkie paznokcie? A może zauważyłaś, że wolną rosną i chcesz pobudzić je do wzrostu? Na szczęście istnieją sposoby, które spełnią twoje marzenia o długiej, twardej i lśniącej płytce. Aby przyspieszyć ich wzrost, wystarczy wprowadzić kilka zmian do swojego codziennego menu i schematu pielęgnacji.

Jak szybko zapuścić paznokcie? Przewiń w dół i odkryj 6 najlepszych sposobów.

Odżywka do paznokci powinna znaleźć się w kosmetyczce każdej kobiety. Możesz ją stosować na co dzień (dzięki niej paznokcie będą ładnie się błyszczały), albo jako lakier bazowy pod manicure. Odżywka do paznokci w swoim składzie powinna zawierać kompleks witamin m.in. A i E, wyciągi z aloesu, żeń-szenia.

Odżywka wzmocni płytkę, dzięki czemu paznokcie nie będą się rozdwajać ani odbarwiać. Na rynku są takie odżywki, których nie trzeba zmywać lakierem do paznokci - po kilku dniach wystarczy dołożyć kolejną dawkę preparatu. Sama możesz przygotować też domową odżywkę do paznokci.

Regularne używanie kremu do rąk: to najprostszy sposób na to, aby paznokcie szybciej rosły. Wybieraj skoncentrowane formuły bogate w naturalne oleje i masła. Dodatkowo 2-3 razy w tygodniu funduj paznokciom nawilżający zabieg. Jednym z najlepszych jest maseczka z siemienia lnianego - łyżkę siemienia zalej szklanką wody i gotuj tak długo, aż powstanie gęsta papka. Zanurz palce w mieszance na 15 minut i wytrzyj papierowym ręcznikiem.

Świetne efekty przynosi również cytryna na paznokcie. Wystarczy nasączyć wacik sokiem z cytryny i przetrzeć płytkę. Zabieg nie tylko wzmacnia i pobudza paznokcie do wzrostu, ale również poprawia ich wygląd — usuwa przebarwienia, rozjaśnia i wygładza.

Nie zapominaj o olejkach - na wzrost paznokcia i suche skórki wokół paznokci pozytywnie wpływa olejek rycynowy i migdałowy.

Olejowanie paznokci: naturalny sposób na zdrową i mocną płytkę. Na czym polega i jakie oleje stosować?

fot. Olejowanie paznokci, by szybciej rosły/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Jeśli twoje paznokcie wolno rosną, być może nie dostarczasz organizmowi wystarczająco dużo składników odżywczych. Pozytywny wpływ na paznokcie, ale i skórę mają produkty bogate w witaminy A, B, C, D, E oraz żelazo, cynk, kwasy tłuszczowe omega-3, biotynę, wapń, krzem, białko. Do codziennej diety włącz brokuły, paprykę, szpinak, kapustę, fasolę, orzechy (szczególnie włoskie) oraz nabiał. Stosuj po prostu zdrową dietę, a szybszy wzrost paznokci będzie efektem ubocznym.

Na szybszy wzrost paznokci pozytywnie wpływają też ziołowe napary, m.in. zielona herbata, napar ze skrzypu polnego i siemienia lnianego. Pamiętaj o piciu wody - codziennie wypijaj ok. 2 l.

Slugging paznokci - jak dbać o suche skórki? Szybki sposób z TikToka, który je nawilży i odżywi

Aceton uszkadza płytkę paznokcia, więc spowalnia pośrednio jej wzrost. Na rynku od dawna dostępne są zmywacze do paznokci bez acetonu. Składy niektórych z nich dodatkowo są wzbogacone witaminami. Warto jednak, na czas wzrostu paznokcia zupełnie zrezygnować z malowania ich kolorowymi lakierami. Nie będziesz musiała wtedy stosować acetonu, by go zmywać.

To złota zasada, do której powinni stosować się wszyscy bez wyjątku. Poobgryzane paznokcie nie tylko wyglądają nieestetycznie, ale mają większą tendencję do łamania się i kruszenia, co zdecydowanie spowalnia ich wzrost. Jeśli zapuszczasz paznokcie, musisz powstrzymać się od ich obgryzania.

Jeśli zawsze obcinałaś paznokcie nożyczkami albo cążkami, zamień je na drobnoziarnisty pilnik. Piłuj paznokcie zawsze w jedną stronę, krótkimi, delikatnymi ruchami. To sprawi, że płytki nie będą się „zadzierać", a tym samym łamać i kruszyć. Zmiana techniki pielęgnacji pomoże przyspieszyć tempo wzrostu paznokci i ułatwi ich zapuszczanie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.07.2021 r.

