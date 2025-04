Estetyka „clean girl” to jeden z najgorętszych trendów ostatnich miesięcy. Jest na całym Instagramie, TikToku i Pintereście. Miliony dziewczyn postawiło na subtelny, naturalny makijaż, proste fryzury (np. niski, gładki kok z przedziałkiem na środku ) oraz zaktualizowało swoją codzienną rutynę pielęgnacji skóry, aby była aksamitnie gładka i lśniąca. Teraz trend trafia na naszą płytkę. „Clean girl nails”, czyli minimalistyczny manicure to nowy ulubieniec gwiazd i it-girls. Jest super elegancki, wyrafinowany, schludny i po prostu piękny.

Co wyróżnia „paznokcie czystej dziewczyny”? To prosty, dyskretny manicure opierający się na neutralnej palecie kolorów (waniliowym, beżowym, mlecznym, jasnoróżowym) lub innym czystym odcieniu pasującym do naszej skóry. Możemy go wzmocnić błyszczącymi cyrkonami; odrobiną brokatu; graficznym wzorem; pyłkiem, dzięki czemu osiągniemy paznokcie „glazed donut nails” (nadal bardzo modne) lub białą końcówką w stylu frencza.

Najbardziej pożądany kształt i długość płytki? Najlepiej owalne lub kwadratowe z lekko zaokrągloną krawędzią. Kluczem są wypielęgnowane skórki oraz nawilżona i zadbana skóra dłoni.

Dobry krem do rąk oraz olejek do skórek, to podstawa - pomogą utrzymać dłonie w świetnej kondycji. Regularnie rób też peeling, który złuszczy martwy naskórek oraz nakładaj (najlepiej na noc) odżywcze maseczki. Znakomite efekty da również olejowanie paznokci, czyli moczenie ich w ciepłej wodzie z dodatkiem olejków.

