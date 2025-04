Ciemny lakier do paznokcie musi być idealnie nałożony, inaczej ręce będą wyglądać niechlujnie. Przy intensywnych, głębokich odcieniach wszelkie niedoróbki są rażące. Postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku, a unikniesz poprawek:

Płytkę paznokcia starannie oczyść zmywaczem (dla odtłuszczenia) i osusz. Pokryj paznokieć bezbarwną bazą, aby uniknąć przebarwień – ciemne pigmenty "lubią" wnikać w porowatości płytki i trudno się ich pozbyć. Zacznij nakładanie ciemnej emalii od jednego pociągnięcia pędzelka na środkowej części paznokcia – od macierzy ku końcowi. Dokładnie pokryj emalią płytkę po obu stronach pomalowanej już powierzchni. Gdy lakier wyschnie nałóż drugą warstwę ciemnego lakieru na cały paznokieć – wyrównasz drobne nierówności i wzmocnisz nałożoną powierzchnię. Na koniec nałóż jeszcze warstwę bezbarwnego lakieru powierzchniowego (masz do wyboru nabłyszczające i matujące), wtedy emalia utrzyma się jeszcze dłużej i będzie odporniejsza na uszkodzenia.

Ciemne pazurki wyglądają perfekcyjnie bez odprysków, ale o te nie trudno. Jeśli zauważyłaś, że łatwo niszczysz brzegi płytek wzmocnij je dodatkowo. Jeszcze zanim rozpoczniesz nakładanie emalii na cały paznokieć (punkt 3.) pociągnij nią tylko jego wolny brzeg. To go utwardzi, a dodatkowa warstwa lakieru sprawi, że tak łatwo nie odpryśnie.

Inny kłopot z ciemnymi emaliami to trudne do usunięcia zabrudzenia skóry wokół paznokci. Zmywanie ich kosmetycznym patyczkiem często kończy się rozmazaniem lakieru na płytce albo przyklejeniem kłaczków wacika do powierzchni paznokcia. Jeśli lubisz ciemne lakiery zainwestuj w pisak ze zmywaczem (ok. 15-20 zł, w komplecie są zwykle 3-4 wymienne końcówki). Wystarczy zaostrzoną końcówką przetrzeć zabrudzone miejsce i plama znika.



