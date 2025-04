Czarne paznokcie tego lata są passe. Ale co z tymi z Was, które uwielbiają ciemne kolory lakierów do paznokci? Mamy na to sposób. Hitem sezonu, oczywiście obok tych neonowych, są najciemniejsze odcienie wszystkich barw jakie znasz. I tak w pierwszej dziesiątce pojawia się grafitowy, bordowy, granatowy, khaki czy ciemnofioletowy.

Reklama

Dobrze jest eksperymentować. Zobaczycie, że paznokcie w takich kolorach wyglądają o wiele bardziej szlachetnie niż te czarne. My zakochałyśmy się we wszystkich szarych i fioletowych odcieniach. Dodadzą szyku nawet zwykłym jeansom i białemu t-shirtowi!

Reklama



Więcej o modnych paznokciach:

Neonowe lakiery do paznokci - przegląd

Moon manicure krok po kroku

Paznokcie ombre krok po kroku



W naszej galerii znajdziecie przegląd ciemnych lakierów do paznokci: