Najbardziej pożądany manicure ostatnich miesięcy? Glazed donut nails. Spopularyzowane przez guru urody - Hailey Bieber, lśniące, perłowe paznokcie były na celowniku dziewczyn z całego świata. Teraz, wraz ze zmianą sezonu, trend zyskał słodką, czekoladową aktualizację. Opublikowane na Tiktoku kilkusekundowe nagranie, na którym 25-latka pochwaliła się nowym pomysłem na mani „chocolate donut glazed nails”, obejrzało miliony osób. Prosty, ale elegancki wygląd z miejsca przejął całą platformę.

Paznokcie mają taką samą opalizującą powłokę, tylko podstawowym kolorem jest tutaj średni, czekoladowy brąz. Za cały projekt odpowiedzialna jest mieszkająca w Los Angeles, stylistka — Zola Ganzorigt. Na szczęście dla nas, nie trzymała w ukryciu przepisu na ten apetyczny manicure i na swoim koncie na Instagramie udostępniła krótki film z instruktażem, na którym zdradziła, jak krok po kroku osiągnęła taki efekt i jakich produktów użyła.

Chocolate donut glazed nails — jak zrobić taki manicure i jakich produktów użyć?

Zacznij od nałożenia warstwy bazy OPI Stay Strong Gel Base Coat. Następnie, na płytce wymieszaj dwa odcienie lakierów DND (Coffee Bean (319) i Spiced Brown (053), z niewielką ilością OPI Stay Shiny Top Coat, aby uzyskać kakaowy odcień. Po nałożeniu cienkiej warstwy takiej kombinacji na każdy paznokieć, pomaluj je dodatkowo OPI Stay Shiny Top Coat. Aby uzyskać chromowany, perłowy efekt, aplikatorem cieni do powiek wmasuj OPI Chrome Effects In Tin Man Can. Na sam koniec, wykończ całość top coatem.

