Nic tak nie ozdobi dłoni w sylwestrową noc jak piękny, brokatowy lakier do paznokci. W tym sezonie marki kosmetyczne zaszalały! Do wyboru mamy całą gamę odcieni - od jasnych, mroźnych bieli i beży poprzez kuszące róże i czerwienie, aż do głębokich odcieni granatu, fioletu i czerni.

Nam najbardziej podobają się takie lakiery, które mają w sobie kilka różnych odcieni. Naszym faworytem jest ten od NCLA (kalifornijskiej, wegańskiej marki, która wreszcie zawitała do Polski!). Ma w sobie biało-miętowo-fioletowe drobinki, które iskrzą jak kamienie szlachetne. Idealny odcień do małej czarnej i szpilek.

