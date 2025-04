Biały lakier do paznokci to must have w tym sezonie. Biały manicure pojawił się na wybiegu m.in. u Bee Queen, Lepore czy Cornejo. Chętnie sięgają po niego również gwiazdy. I nic dziwnego, białe paznokcie wyglądają niezwykle stylowo i nowocześnie.

Problem jest w tym, że na rynku istnieje niewiele kolekcji, w których dostępne są białe lakiery. Dodatkowo, niektóre z nich bardzo trudno się rozprowadza - szybko wysychają i zostawiają smugi.

Co zrobić, aby białe paznokcie wyglądały estetycznie?

Przede wszystkim trzeba pomalować je wcześniej dobrą, nawilżającą odżywką. Następnie nałożyć dwie warstwy lakieru - pierwsza niech będzie cieńsza (szybciej wyschnie), druga grubsza. Pamiętajcie, aby paznokcie były idealnie wypielęgnowane - biały lakier bardzo podkreśla suche, nieestetyczne skórki. Biały manicure dobrze wykończyć jest nabłyszczającym top coat'em.

Czym zastąpić biały lakier?

Jeśli nie udało Wam się znaleźć idealnego białego lakieru, z powodzeniem możecie zastąpić go tym do frencha. Zwróćcie tylko uwagę na to, czy ma normalnej grubości pędzelek - takim cienkim nie da się go równo nałożyć na całą płytkę.

