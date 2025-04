Baby boomer to cieniowane paznokcie pomalowane jasnym kolorem (najczęściej beżem lub różem) i rozmyte aż do bieli. Metoda łączy w sobie zalety french manicure i paznokci ombre, ponieważ przenikanie się kolorów jest bardzo płynne. Dobrze wygląda na każdym kształcie i długości płytki.

To jedna z najbardziej uniwersalnych stylizacji paznokci - świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień jak i na wszystkie ważne wyjścia. Bardzo często wybierają go panny młode - pasuje do każdej sukni ślubnej. Baby boomer pięknie wygląda też na stopach.

Do wykonania baby boomer potrzebne będą:

lakiery hybrydowe w dwóch kolorach,

lakier bazowy,

top coat,

cleaner,

lampa do hybryd,

gąbka do makijażu,

pęseta,

olejek do paznokci.

Efekt baby boomer najczęściej wykonywany jest na manicure hybrydowym, ale można go zrobić również standardowymi lakierami.

Babyboomer w domu krok po kroku

Wykonaj klasyczny manicure - spiłuj paznokcie na pożądaną długość, nadaj im odpowiedni kształt i odsuń skórki. Nałóż lakier bazowy i utwardź w lampie. Nałóż dwie warstwy wybranego koloru - każdą z nich utwardź w lampie i przemyj cleanerem. Na krawędzi paznokcia nałóż warstwę białego lakieru i rozprowadź go do 1/3 długości płytki. Odetnij kawałek gąbeczki, chwyć pęsetą i delikatnie stempluj nim biały lakier w stronę nasady paznokcia. Czynność powtórz 2-3 razy, aby przejście kolorów było jak najbardziej płynne. Nałóż top coat i utwardź w lampie. Nałóż olejek na paznokcie i skórki.

Gotowe!

Zestaw do hybryd - 5 najlepszych zestawów poniżej 150zł

Nasza rada: stemplowanie rób bardzo delikatnie i z niewielką ilością lakieru. Lepiej użyć go odrobinę za mało, niż za dużo. Staraj się za każdym razem coraz więcej lakieru nakładać na końcówkę paznokcia, a coraz mniej u nasady.

Manicure baby boomer zrobiony w salonie kosmetycznym metodą hybrydową kosztuje od 80 do 150 złotych, natomiast cena pedicure baby boomer waha się od 100 zł do 200 zł. Ceny różnią się w zależności od lokalizacji i renomy salonu.

Baby boomer możesz również wykonać samodzielnie w domu. Koszt lampy, dwóch lakierów, bazy i top coat'u to około 300 złotych.

Jeśli znudziła ci się klasyka - biało-różowy baby boomer, wypróbuj jeden z efektowych projektów z listy. Możesz np. wymieszać dwa soczyste kolory, dodać cyrkonie, namalować wzorki lub obsypać brokatem.

Paznokcie baby boomer beżowe

Paznokcie baby boomer z cyrkoniami

Paznokcie baby boomer kolorowe

Paznokcie baby boomer z brokatem

Paznokcie baby boomer ze zdobieniem

Paznokcie baby boomer niebieskie



Baby boomer na stopach

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.12.2019 r.

