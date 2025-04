Efekt akwareli na paznokciach to jedno z najpopularniejszych zdobień. Wzory na płytce są lekko rozmyte, podobnie jak na papierze. Paznokcie akwarelowe wyglądają jak małe dzieła sztuki. Są delikatne, eleganckie i niepowtarzalne — nigdy nie uda się dokładnie powtórzyć poprzedniej stylizacji. Możemy wykonać je w jesiennym wydaniu w przytulnych, ciemniejszych kolorach lub wiosennym — pastelowych.

Do malowania wzorów świetnie sprawdzą się farby akwarelowe ze sklepu papierniczego. Wybieraj jednak te w ciemnych kolorach — są lepiej napigmentowane i zapewniają lepszy efekt. Możesz również zainwestować w specjalistyczne farbki akwarelowe do paznokci, pisaki (nadają się do malowania ombre, marmurku czy kwiatów) lub kredki.

Akwarelami można malować paznokcie hybrydowe, jak i akrylowe, tytanowe i żelowe.

Manicure kombinowany: na czym polega i jak go wykonać? Instrukcja krok po kroku

Do namalowania precyzyjnych wzorków na paznokciach potrzebujesz cienkiego, długiego pędzla z ostrą końcówką, najlepiej w rozmiarze 1 lub 2. Może być wykonany z naturalnego lub syntetycznego włosia.

Istnieją 3 techniki malowania akwarelami na paznokaciach:

mokre w mokre — na świeżo namalowany wzór nanosimy mikro kropelki innej farbki, pozwala osiągnąć efekt ombre;

— na świeżo namalowany wzór nanosimy mikro kropelki innej farbki, pozwala osiągnąć efekt ombre; mokre na suche — do namalowanego, wyschniętego wzoru, domalowujemy kolejne detale;

— do namalowanego, wyschniętego wzoru, domalowujemy kolejne detale; wymywanie — najpopularniejsza technika malowania, polegająca na namalowaniu wzoru, a następnie wymyciu lub rozmazaniu niektórych elementów mokrym patyczkiem lub wacikiem.

Aby zrobić wzorki na paznokciach, przygotuj:

farby akwarelowe;

cienki, długi pędzelek z ostrą końcówką — po każdym użyciu umyj go dokładnie ciepłą wodą z mydłem i dokładnie wysusz;

paletę do mieszania farb;

ręcznik papierowy — do odsączania pędzelka;

2 szklanki wody — jedna do namaczania czystego pędzelka, druga do płukania.

Manicure japoński: sposób na zdrowe i błyszczące paznokcie. Na czym polega? Efekty przed i po

Malowanie akwarelami na paznokciach jest bardzo proste. Poradzisz sobie, nawet jeśli jesteś początkująca i nie masz doświadczenia.

Podczas malowania zwracaj uwagę na wilgotność pędzla. Im miej na nim wody, tym kolory będą intensywniejsze.

Malowanie akwarelami na paznokciach — instrukcja krok po kroku dla początkujących

Przygotuj płytkę — musi być wygładzona, zmatowiona, a skórki odsunięte. Odtłuść płytkę, nałóż bazę i utwardź w lampie. Pomaluj paznokcie na jasny kolor np. nude lub delikatny róż. Nałóż na lakier matowy top — na matowej warstwie akwarela będzie miała lepszą przyczepność i wyjdą bardziej precyzyjne wzory. Ponownie odtłuść płytkę cleanerem. Namaluj farbami akwarelowymi wybranymi wzór np. kwiaty. W sieci znajdziesz tutoriale, jak je zrobić krok po kroku. Jeśli będziesz chciała coś poprawić, zmyj akwarelę wodą. Pozostaw do wyschnięcia. Na koniec nałóż top nabłyszczający.

Oto kilka inspiracji na modny manicure wykonany akwarelami:

