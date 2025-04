Zadbane paznokcie to synonim klasy i stylu - świadczą też o profesjonalizmie i mogą mieć wpływ na to, jak odbierają nas inni.

Wszyscy przecież wiemy, że pierwsze wrażenie jest tylko jedno. Ale czy wiesz, ile czasu zajmuje nam ocenienie nowo poznanej osoby? Jak się okazuje - wystarczy 1 sekunda!

W badaniach eye-trackingowych wykazano, że kiedy widzimy kogoś po raz pierwszy, to w pierwszej sekundzie (a dokładniej już w ułamku sekundy – trwa to tylko 100 milisekund) nasz wzrok kieruje się najpierw na dłonie, a dopiero potem na twarz i na usta.

Ważne jest, czy dłonie są otwarte i przyjazne, ale również to, czy są zadbane – ponieważ elegancko pomalowane paznokcie dodają nam prestiżu. Ale piękne paznokcie to też element wpływający na naszą samoocenę i samopoczucie. Gdy są ładne i estetyczne, czujemy się atrakcyjniej i pewniej siebie.

Pewnie dlatego lakiery hybrydowe cieszą się tak wielką popularnością. To dzięki nim nasz manicure jest trwały, a efekt pięknych i zadbanych paznokci utrzymuje się do dwóch, a nawet trzech tygodni!

Nowe, wiosenne lakiery Semilac

Uwielbiasz bawić się kolorami lakierów do paznokci? Kochasz odcienie różu, błękitu lub supermodny w tym sezonie fiolet? W takim razie kolekcja lakierów Semilac ALL IN MY HANDS jest dla ciebie! To zestaw trzech pastelowych odcieni, które idealnie sprawdzają się zarówno w pracy, jak i podczas spotkań z przyjaciółmi. W zestawie znajdziemy romantyczny Light Pink, subtelny Light Violet oraz oryginalny Light Blue.

Kobiety kobietom, czyli o lakierach, które mogą pomóc!

Lakiery hybrydowe Semilac nie tylko wyglądają pięknie. Mają też w sobie wielką moc, bo mogą wesprzeć Polki. Jak? Z każdego sprzedanego lakieru ALL IN MY HANDS, Semilac przekazuje 4 złote na szkolenia z zakresu stylizacji paznokci.

Wszystko po to, by pomóc Polkom w zdobywaniu nowych kwalifikacji, tak by mogły zakładać własne firmy i uwierzyć w swoje możliwości! Semilac zaplanował serię warsztatów, które zostaną przeprowadzone na pięciu uczelniach w całym kraju. Zajęcia skierowane będą do studentek kierunków kosmetologicznych, które swoją zawodową przyszłość wiążą ze stylizacją paznokci.

Dochód ze sprzedaży lakierów kolekcji ALL IN MY HANDS przeznaczony zostanie na ufundowanie grantów o łącznej wysokości 10 tysięcy złotych, o które ubiegać będą się mogły uczestniczki warsztatów.

ALL IN MY HANDS to nie tylko nowa kolekcja lakierów, ale przede wszystkim szeroka inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać Polkom, że rozwój kariery jest w ich rękach, że mogą z powodzeniem zakładać oraz prowadzić własny biznes. Teraz inwestując w swój wygląd i dobre samopoczucie, kobiety mogą wspierać inne kobiety w realizacji marzeń – podsumowała Paulina Piątek, PR Manager firmy Nesperta.