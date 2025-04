Paznokcie świąteczne 2020 to przede wszystkim wszechobecne mikołaje, renifery, gwiazdki i bałwanki. Nie ukrywamy, że już na kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia ogarnia nas totalne świąteczne szaleństwo!

Wyciągamy z dna szuflad świąteczne ozdoby, namiętnie palimy świece o ciasteczkowych zapachach, a herbatę pijemy z kubka zarezerwowanego specjalnie na ten wyjątkowy czas. Chcemy mieć wszystko w świąteczne wzory! Nawet... paznokcie, bo przecież święta to czas, w którym każda z nas może wreszcie pozwolić sobie na bycie małą dziewczynką.

Spis treści:

Klasyka, która zawsze się sprawdza. Oczywiście, najbardziej popularne są czerwone paznokcie, ale świetnie sprawdzają również te ciemnozielone, granatowe, ciemnofioletowe i brązowe. Taki gładki manicure dobrze wygląda w towarzystwie wzorzystego, świątecznego swetra.

Aby nadać paznokciom niezwykłego połysku, obowiązkowo wykończ manicure nabłyszczającym top coatem.

fot. Imax Tree/Agencja FREE

Białe paznokcie wyglądają nowocześnie i szykownie, zwłaszcza jeśli dodamy do nich złote lub srebrne akcenty w postaci pasków lub innych graficznych wzorów.

Jeśli jesteś fanką białych paznokci, zerknij na milk bath nails. Urzekające, romantyczne wzory, które wyglądają jak zatopione w mleku, idealnie sprawdzą się jako paznokcie na Boże Narodzenie.

fot. Imax Tree/Agencja FREE

Złote i srebrne są najbardziej oczywiste, ale tak naprawdę sprawdzi się każdy kolor (nawet pastelowy). Metalicznych lakierów szukaj w ofercie marki Essie, Essence i Sally Hansen.

Nasz trik: jeśli nie udało ci się znaleźć wymarzonego lakieru, albo zwyczajnie nie zdążyłaś go kupić, sięgnij po metaliczny cień do powiek. Nałóż bezbarwny lakier i nim ten jeszcze wyschnie, używając szerokiego pędzla, oprósz nim paznokcie.

fot. Adobe Stock

Jeden z naszych ulubionych trendów wśród świątecznych paznokci. Na rynku znajdziesz całe mnóstwo lakierów, które dają prawdziwie iskrzący blask mnóstwem małych (i większych) drobinek. Polecamy szczególnie te marki Catrice i Essence.

Brokatowe lakiery mają to do siebie, że bardzo długo trzymają się na paznokciach - z powodzeniem przetrwają do Sylwestra! Mają jednak jedną wadę - są bardzo trudne do zmycia. Jak sobie z tym poradzić? Najlepiej owinąć każdy paznokieć osobno nasączonym zmywaczem wacikiem i folią aluminiową. Po kilku minutach lakier powinien odejść bez większych problemów.

fot. Imax Tree/Agencja FREE

Niewiele z nas jest sobie w stanie odmówić świątecznych wzorów na paznokciach, np. reniferów czy śnieżynek. To jedyna szansa by poczuć się jak mała dziewczynka - świąteczne motywy można przecież potraktować z przymrużeniem oka.

Marzysz o świątecznych wzorach, ale brak ci umiejętności? Wykorzystaj naklejki wodne na paznokcie! Są szybkie i łatwe w użyciu, a do tego kosztują grosze.

fot. Adobe Stock

Jak zima to wiadomo - ciepły sweter. A jak sweter to też sweterkowy manicure. Plecione wzory już od kilku jesienno-zimowych sezonów nie wychodzą z mody.

Musisz wiedzieć, że wykonanie takich paznokci wymaga precyzji. I, co chyba dość oczywiste, da się go wykonać tylko lakierami hybrydowymi i za pomocą lampy UV. Jeśli nie masz doświadczenia z hybrydowym manicure, ozdób tak tylko wybrane paznokcie - resztę pomaluj zwykłym lakierem.

fot. Adobe Stock

Wzór gwiazdek to nasz drugi ulubiony motyw świątecznych paznokci na rok 2020 - idealnie wpisze się w świąteczny nastrój. Zamiast klasycznych gwiazdek, możesz namalować lub nakleić śnieżynki, będą wyglądać jeszcze bardziej bożonarodzeniowo!

Jak łączyć kolory? Dowolnie. Nam bardzo podoba się wersja biało-granatowa, ale śnieżynki sprawdzą się również na czerwonym, czarnym lub brązowym lakierze.

fot. Adobe Stock

Jeśli jakimś cudem daleka jesteś od zdobienia paznokci w świąteczne wzory, postaw na stonowane odcienie i graficzne motywy. Świetnie sprawdzi się szarość, biel i czerń oraz elementy złota i srebra.

W taki manicure warto wpleść również odrobinę brokatu lub metalicznego wykończenia. Doda całości nowoczesnego charakteru.

fot. Adobe Stock

