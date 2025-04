fot. Fotolia

Kolory na paznokciach



Kolorowe lakiery to moda ponadczasowa. Jeśli chcemy ozdobić w ten sposób swoje paznokcie, nigdy nie zapominajmy o nałożeniu wcześniej przeznaczonej do tego bazy. Taki zabieg zapobiegnie niszczeniu płytki paznokcia, żółknięciu oraz odbarwieniu.

Jeśli chcemy, aby już pomalowane paznokcie odznaczały się ładnym połyskiem oraz trwałością, dobrym pomysłem będzie nałożenie na wyschnięty manicure tak zwanego top coatu, czyli bezbarwnego utwardzacza lub nabłyszczacza. Odcień lakieru do paznokci to sprawa indywidualna, warto jednak zawsze pamiętać o złotej zasadzie: „wyglądaj stosownie do okazji”.

Zadbaj o kształt



Paznokcie najlepiej piłować zgodnie z naturalnym kształtem paznokci. Warto również piłować paznokieć zawsze w jednym kierunku, gdyż jest to delikatniejsze dla płytki niż pocieranie jej w obydwu kierunkach.

Kwestia wyboru pilniczka nie pozostaje bez znaczenia. Najczęściej polecane są pilniki szklane lub papierowe. Z nożyczek, cążków czy tarek metalowych lepiej zrezygnować, gdyż mogą one być przyczyną rozdwajania się paznokci.

Zwalcz złe nawyki



Zwalczenie kilku złych nawyków znacznie poprawi kondycję paznokci.

Powinno unikać się skrobania lakieru, kiedy ten odchodzi już od płytki, gdyż może powodować to szybsze rozdwajanie paznokci. Kolejnym popularnym nawykiem jest ich obgryzanie, co również nie sprzyja ich estetycznemu wyglądowi oraz uszkadza płytkę. Jeśli często masz kontakt z detergentami, staraj się nie zapominać o rękawiczkach ochronnych – ochronią one nie tylko paznokcie, ale też skórę dłoni.

Dieta ma znaczenie



Twarde i mocne paznokcie to oznaka zdrowia.

Aby rosnąć i nie rozdwajać się, paznokcie potrzebują takich witamin jak: witamina B, która ma szczególny wpływ na łamliwość paznokci, oraz witamina A odpowiadająca za wygląd skórek. Paznokcie potrzebują również takich mikroelementów jak: cynk, fosfor, wapń, które mają wpływ na wzrost paznokcia. Warto więc włączyć do swojej diety dużo warzyw i owoców, co przyniesie korzyść nie tylko paznokciom, ale wpłynie pozytywnie na cały organizm.

Paznokcie zbudowane są z keratyny, która jest formą białka. Dla zdrowych paznokci ważne jest więc spożywanie produktów bogatych właśnie w białko.

Poleca się szczególnie: mleko, kefiry, maślanki, ser żółty, twaróg. Jeśli wyjątkowo zależy nam na wzroście paznokcia, warto również suplementować organizm w skrzyp polny, który dostępny jest na przykład w formie tabletek.

Pielęgnacja kosmetykami



Paznokcie warto wspomagać za pomocą odpowiedniej pielęgnacji. Krem do rąk posłuży nie tylko skórze dłoni, ale też paznokciom i skórkom. Kosmetyk zadba o nawilżenie skóry, ale będzie też dobrą ochroną przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak kontakt z detergentami.

Na rynku dostępne są również gotowe odżywki wzmacniające czy nabłyszczające płytkę paznokcia. Ich użycie nie jest trudne, a krycie polecaną w tym wypadku, jedną warstwą, zajmuje niewiele czasu.

Pielęgnacja naturalna



Bardzo cenioną metodą jest regularne moczenie paznokci w wodzie z dodatkiem oliwy z oliwek oraz kilku kropel cytryny. Taki zabieg, o ile będzie wykonywany regularnie, nie tylko nawilży i zmiękczy skórki, ale też rozjaśni płytkę.

W swojej pielęgnacji możesz wykorzystać również olejek rycynowy, który ma właściwości wzmacniające. Dzięki niemu paznokcie staną się zdrowsze i będą mniej podatne na złamania.

