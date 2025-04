Każda z nas, która choć raz wykonała manicure hybrydowy u kosmetyczki, ma problem z powrotem do klasycznego malowania paznokci. Nic dziwnego. Hybryda jest niezwykle trwała – dzięki lampie UV utwardzającej lakier utrzymuje się nawet 3 tygodnie.

Więcej plusów? Manicure hybrydowy wygląda nieskazitelnie, nie odpryskuje i nie ściera się. Poza tym jest komfortowy w noszeniu. Jedyną jego wadą jest cena. Wykwalifikowana manicurzystka w zależności od miejsca i salonu, zrobi hybrydę za cenę 100-150 zł na dłoniach i od ok. 90 zł w górę na stopach. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze, warto zainwestować we własny zestaw do hybryd.

Żeby samodzielnie w zaciszu własnego domu zrobić hybrydę, potrzebujesz lampę UV, bazę do lakieru, lakier hybrydowy, top coat, cleaner, finish cleaner, waciki, patyczki, ewentualnie też cążki i pilniczek. Kupowanie każdego z tych akcesoriów oddzielnie na początku nie ma sensu - skompletowanie zestawu może kosztować nawet 350 zł. Dlatego jeśli masz ograniczony budżet, warto poszukać zestawu startowego.

Lampa do hybryd to podstawowy element w zestawie. Ważne są:

moc wyrażona w watach – lampa UV powinna mieć co najmniej 36 W (paznokcie utwardza się w niej ok. 2 minut),

– lampa UV powinna mieć co najmniej 36 W (paznokcie utwardza się w niej ok. 2 minut), rodzaj lampy – poza UV są też lampy LED. Czas naświetlania lakieru może się skrócić nawet do 30 sekund. Jednak może ona nie utwardzać wszystkich produktów (np. żelowych),

– poza UV są też lampy LED. Czas naświetlania lakieru może się skrócić nawet do 30 sekund. Jednak może ona nie utwardzać wszystkich produktów (np. żelowych), timer – sam odlicza czas pracy, co zdecydowanie ułatwia manicure,

– sam odlicza czas pracy, co zdecydowanie ułatwia manicure, czujnik ruchu – lampa sama się włącza po umieszczeniu w niej dłoni lub stopy,

– lampa sama się włącza po umieszczeniu w niej dłoni lub stopy, lustro w środku – dzięki niemu światło w lampie podczas jej pracy rozchodzi się równomiernie i lepiej utwardza lakier.

W zależności od rodzaju zestawu startowego, poza lampą może on mieć różne wyposażenie. Zwykle znajdziesz w nim bazę, top coat, zmywacz do lakieru hybrydowego, cleaner. Opcjonalnie mogą być w zestawie, ale nie muszą: pilnik, blok polerski, lakier, oliwka, waciki, folia aluminiowa, patyczki.

Rada! Lepiej wybrać zestaw z mocniejszą lampą, a mniejszą ilością akcesoriów – brakujące produkty nie są bardzo kosztowne i możesz je spokojnie dokupić poza zestawem.

fot. Adobe Stock, Богдан Ковенькин

W naszym przeglądzie znajdziesz 5 zestawów od 99,90 do 149,90 złotych. W większości z nich zestawie jest czerwony lakier hybrydowy, ale w niektórych możesz go wybrać sama.

Zestaw do hybryd dla początkujących Simple Starter Set Basic NeoNail, cena 129,90 zł

Ten zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz, w tym dobrą lampę - ECO LED 10W/36, która wyposażona jest w wbudowany sensor ruchu - wystarczy, że włożysz dłoń do lampy LED, a ona od razu rozpocznie utwardzanie lakieru.

Posiada 3 tryby utwardzania: 30, 60 i 90 sekund oraz wbudowany wyświetlacz informujący o wybranym czasie pracy, który możesz na bieżąco monitorować.

Poza lampą UV w skład zestawu wchodzą:

baza i top coat,

lakier hybrydowy Simple One Step, który wybierasz sama,

cleaner i aceton,

blok polerski o gradacji 100/180,

10 patyczków drewnianych.

fot. Zestaw do hybryd NeoNail/materiały prasowe

Zestaw do robienia hybryd standard Semilac, cena 149 zł

Ten komplet jest podobny do zestawu startowego NeoNail. Zawiera lampę UV o mocy 36 W, która posiada elektroniczny wyświetlacz, sensor ruchu, technologię dual led i tryb niskiej temperatury.

Ma 3 tryby utwardzania: 30 sekund, 60 sekund, 90 sekund. Lampa low heat mode stopniowo zwiększa moc, co minimalizuje ryzyko pieczenia i marszczenia się lakieru. Technologia dual led, łączy ze sobą 2 rodzaje światła, dzięki czemu lampa niezawodnie, szybko i równomiernie utwardza lakier.

Poza lampą UV w skład zestawu wchodzą:

baza i top 2w1,

lakier hybrydowy w czerwonym kolorze,

cleaner i aceton,

waciki bezpyłowe 200 sztuk,

blok polerski,

pilnik o gradacji 100/180,

folie do usuwania lakieru 50 sztuk,

patyczki drewniane 10 sztuk.

fot. Zestaw do hybryd/materiały prasowe

Zestaw do hybryd Starter Set Hi Hybrid, cena 129,99 zł

Idealny zestaw dla początkujących. Zawiera również elementy do usunięcia hybrydy. Wyposażony jest w lampę UV/LED 24W, która wyposażona jest w 15 energooszczędnych diod, które utwardzają lakiery hybrydowe w dwóch trybach: 30 i 60 sekund.

W skład tego zestawu do hybrydy wchodzą:

baza i top coat,

lakier hybrydowy (czerwony),

cleaner i aceton,

pilnik,

blok polerski.

fot. Zestaw do hybryd Hi Hybrid/materiały prasowe

Zestaw do hybryd bez lampy Silcare, cena 99 zł

To jedyny zestaw w naszym przeglądzie, w którym znajdziesz wyłącznie akcesoria do manicure (nie ma w nim lampy).

W skład zestawu wchodzą:

baza i top coat,

5 lakierów hybrydowych,

cleaner i aceton,

patyczki 10 sztuk,

pilnik do paznokci o gradacji 100/180,

polerka o gradacji 100/100,

płatki do zmywacza aluminiowe 10 sztuk,

płatki do zmywacza,

waciki bezpyłowe 50 sztuk.

I całe mnóstwo ozdób do zdobienia paznokci m.in. ćwieki metalowe, wzornik, taśmę ozdobne do paznokci, brokat, pyłki.

fot. Zestaw do hybryd bez lampy/materiały prasowe

Zestaw do hybryd Sun One, cena 99 zł

W zestawie znajdziesz profesjonalną lampę UV/LED 48W, która szybko i równomiernie utwardza wszystkie żele, lakiery hybrydowe i inne preparaty światłoutwardzalne.

Ma wbudowany sensor ruchu, timer 10, 30, 60 i 99 sekund. Świeci nieprzerwanie do 120 sekund. Wielkość lampy pozwala na swobodne włożenie całej dłoni naraz. Duży elektroniczny wyświetlacz ułatwi pracę. Czas pracy tego urządzenia przewidziano nawet do 50 tysięcy godzin.

W zestawie poza lampą znajdziesz:

baza i top 2w1,

primer bezkwasowy,

3 lakiery hybrydowe,

oliwkę do skórek i paznokci,

aceton i cleaner,

dwa pilniki,

blok polerski,

patyczki 10 sztuk,

celty celulozowe 50 sztuk,

zestaw ozdób,

radełko z gumką,

separator do pedicure 2 sztuki,

szczoteczkę do paznokci,

sondę do zdobień,

szablon do paznokci 50 sztuk.

fot. Zestaw do hybryd SunOne/materiały prasowe

