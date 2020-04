Suche skórki przy paznokciach - jak o nie dbać i co robić, by je nawilżyć?

fot. Adobe Stock

Suche skórki przy paznokciach mogą przysporzyć wiele kłopotów. Gdy zaczynają się zadzierać, tworzą się bolesne, krwawiące ranki, a do tego wyglądają nieestetycznie. Jak szybko pomóc skórkom wrócić do dobrej formy?

Skąd się biorą suche skórki przy paznokciach?

Powodów przesuszenia może być wiele i warto je poznać, bo niektórych w łatwy sposób można uniknąć. Suchość skórek może być spowodowane:

zaniedbaniami w pielęgnacji , czyli niestosowaniem (lub za rzadkim stosowaniem) kremów do dłoni i skórek,

, czyli niestosowaniem (lub za rzadkim stosowaniem) kremów do dłoni i skórek, zmywaniem i sprzątaniem bez gumowych rękawic ochronnych (detergenty bardzo wysuszają skórę),

bez gumowych rękawic ochronnych (detergenty bardzo wysuszają skórę), przesuszeniu sprzyja kurz, praca biurowa, szczególnie w klimatyzacji, zmywacze do paznokci (zwłaszcza te z acetonem), suszenie dłoni suszarką w publicznych toaletach, a nawet zbyt głębokie wycinanie skórek czy nienoszenie rękawiczek zimą (wysusza bardzo skórę),

(zwłaszcza te z acetonem), suszenie dłoni suszarką w publicznych toaletach, a nawet zbyt głębokie wycinanie skórek czy nienoszenie rękawiczek zimą (wysusza bardzo skórę), mocne przesuszenie skórek może być też objawem alergii (np. na środki chemiczne, w tym detergenty) lub jednym z objawów niedoboru witamin (A, E i z grupy B).

Co robić, by nie mieć suchych skórek?

Twoje skórki szybciej odzyskają dobrą formę, a kłopoty z przesuszeniem szybko nie wrócą, jeśli:

będziesz regularnie nawilżać ręce kremem , przynajmniej zawsze po myciu,

, przynajmniej zawsze po myciu, zawsze w mroźne, czy nawet w chłodne dni nosić rękawiczki , a podczas prac domowych chronić dłonie rękawiczkami gumowymi,

, a podczas prac domowych chronić dłonie rękawiczkami gumowymi, będziesz robić regularnie peeling dłoni (pomoże usunąć martwy naskórek i zadbać o skórki wokół paznokci),

(pomoże usunąć martwy naskórek i zadbać o skórki wokół paznokci), nie będziesz wycinać skórek zbyt głęboko, tylko delikatnie odsuwać je drewnianym patyczkiem, po zmiękczeniu specjalnym preparatem lub namoczeniu w kąpieli,

tylko delikatnie odsuwać je drewnianym patyczkiem, po zmiękczeniu specjalnym preparatem lub namoczeniu w kąpieli, zmywając lakier z paznokci wcześniej zabezpieczysz skórki wazeliną lub tłustym kremem.

Co stosować, gdy masz już suche skórki przy paznokciach?

Jeśli już doszło do przesuszenia, możesz pozbyć się kłopotu stosując odpowiednie preparaty - specjalne odżywki do skórek najczęściej o konsystencji olejku (świetnie sprawdzą się również domowe odżywki do paznokci). Pamiętaj, by stosować je regularnie - najlepiej 2-3 razy dziennie.

Do często polecanych kosmetyków do skórek należą też... balsamy do ust, o silnych właściwościach regenerujących, które nawilżą i odżywią suchą skórę. Smaruje się nimi skórki i lekko wciera.

Warto też sięgnąć po kapsułki z witaminami A+E (kupisz je w każdej aptece za kilka złotych) - przebija się je i zawartość wciera w skórki. Najlepiej robić to na noc. Rano już zauważysz różnicę.

Domowe maseczki i kąpiele na suche skórki przy paznokciach

Maseczki pomogą szybko przywrócić skórkom odpowiednie nawilżenie. Jest jeden warunek - musisz je stosować regularnie, kilka razy w tygodniu, a jeśli przesuszenie jest bardzo silne - nawet codziennie. A gdy problem ustąpi, powtarzać je profilaktycznie, np. raz na dwa tygodnie.

Maseczka z siemienia lnianego

Zagotuj szklankę wody, dodaj 3 łyżki siemienia lnianego i gotuj kilka minut. Miksturę odstaw, by trochę ostygła. Gdy zgęstnieje, a jeszcze będzie ciepła, zanurz w niej palce na 15-20 minut.

Kąpiel w olejku

Można do niej wykorzystać np. oliwę, olejek arganowy, kokosowy lub rycynowy. Podgrzany (w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce) olejek wlej do miseczki i zamocz w nim palce na 10-15 minut.

Taka kąpiel nawilży skórki i wzmocni paznokcie. Olejki można również wykorzystać do przecierania paznokci - nasącz nimi wacik i wetrzyj w paznokcie i skórki.

Kąpiel z oliwą i cytryną

Oliwę wlej do miseczki z ciepłą wodą, dodaj sok z połówki cytryny i zanurz w płynie paznokcie na 10-15 minut. Taką kąpiel najlepiej stosować codziennie, aż do ustąpienia problemu, a potem powtarzać ją profilaktycznie, raz na tydzień-dwa.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.12.2018

Więcej o pięknych paznokciach: