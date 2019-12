Paznokcie jesień-zima 2019/2020 - 8 najważniejszych trendów

fot. Adobe Stock

Sezon jesień-zima 2019/2020 będzie dość zaskakujący, przynajmniej jeśli chodzi o trendy w manicure. Cieszy nas fakt, że najbardziej liczyć się pomysłowość - im bardziej ekstrawagancko, tym lepiej! Miłośniczki czerwieni i czerni, których zawsze pełno było w jesiennych kolekcjach, mogą być rozczarowane - próżno szukać ich na wybiegach.

Klasyczna czerwień usunęła się w cień na rzecz bordowych odcieni, gładka czerń zastąpiona została graficznymi literami na ciemnym tle, a brokatowe lakiery w intensywnych kolorach musiały ustąpić miejsca top coatom z drobinkami.

W tym sezonie na wybiegach wyjątkowo nie znajdziecie czerwonych paznokci. Roi się za to od tych zgaszonych, wiśniowych, czasem nawet wpadających w śliwkowe tony, które pięknie komponują się ze złotem i beżami.

W zapomnienie odchodzą też matowe wykończenia tak charakterystyczne dla jesieni i zimy - zainwestujcie za to w dobry top coat, który sprawi, że paznokcie będą lśniły jak tafla wody. Nie ma bardziej kobiecego manicure, więc bordowe paznokcie nosimy od rana do wieczora.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Leonard, Oscar de la Renta

To najbardziej uniwersalny kolor na paznokciach jaki można sobie wyobrazić. Ale beż beżowi nie równy - podobnie rzecz się ma z szarością i pudrowym różem.

Warto poświęcić trochę czasu i znaleźć swój własny idealny odcień nude dopasowany do karnacji. Zasada jest prosta - ciepłe karnacje współgrają z ciepłymi odcieniami lakierów, a chłodne z chłodnymi. Kolor powinien mieć odcień jak najbardziej zbliżony do naturalnego odcienia płytki, jednak być o dwa tony jaśniejszy - tylko wtedy dłonie wyglądają smukło i elegancko.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Aigner, Elie Tahari

Jeśli masz ochotę na odrobinę ekstrawagancji, sięgnij po trójwymiarowe ozdoby do paznokci. Warunek jest jeden - paznokcie powinny być długie, o migdałowym kształcie.

Co prawda nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania z takim manicurem, ale jako miła odmiana od gładkich lakierów, czemu nie? Kolor podkładowy może być dowolny, chociaż my zdecydowanie bardziej wolimy tę jasną, kremową wersję.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Adeam, Fashion East

Nowość sezonu - litery na paznokciach. Koniecznie w wersji czarno-białej - wyglądają wtedy jak wycięte z gazet. Na wybiegu u Jeremiego Scotta modelki miały w ten sposób pomalowane wszystkie paznokcie, a u Khaite litera stanowiła pojedynczy akcent.

Podoba nam się grunge'owy charakter tego manicure - będzie pasował zarówno do rockowych stylizacji, albo na zasadzie kontrastu do zwiewnych, tiulowych sukienek. To świetny pomysł na urozmaicenie codziennego looku - takie paznokcie mogą odgrywać rolę tatuaży - plusem jest to, że za każdym razem możesz napisać coś innego.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Khaite, Jeremy Scott

Tej jesieni agresywne i bardzo błyszczące brokatowe lakiery ustępują miejsca tym przeźroczystym z holograficznymi drobinkami. Tak naprawdę są bardziej top coat'em niż kryjącą emalią. Znajdziecie je m.in. w kolekcjach Miss Sporty czy Catrice. Absolutnym hitem jest nałożenie ich od razu na płytkę paznokcia, bez koloru.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Bora Aksu, Moschino

Trend, który na dobre zagościł w sercach miłośniczek kolorowego manicure. W tym sezonie moon manicure występuje w wersji bardzo delikatnej, najczęściej w połączeniach nude, metalicznych odcieni i subtelnego brokatu. Nowością jest zminimalizowanie do go cieniutkiego paska u dołu paznokcia na klasycznym, francuskim manicure (tak jak u Preen).

fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Tibi, Preen

Eksplozja koloru jesienią? Czemu nie! Odcienie, które zawsze kojarzyły się z egzotycznymi wakacjami, zawitały w jesienno-zimowych kolekcjach.

Świetnie prezentują się w połączeniu ze sportowym lookiem - puchowe kurtki, grube czapki i śniegowce podkręcone neonowymi kolorami wyglądają nowocześnie i stylowo. Wybierając kolory kierujcie się zasadami kontrastu - jesteśmy fankami tej różowo-zielonej wersji kolorowego frencha.



fot. ImaxTree/AgencjaFree/Roberto Einer

Jeśli wszystkie wymienione wyżej trendy to dla ciebie za mało, puść wodze fantazji i wyczaruj na paznokciach to, co chcesz. Możesz mieć pewność, że będzie modne, bo w tym sezonie wszystko jest dozwolone. Metaliczne paski, pop-artowski miszmasz - paznokcie mają wyrażać ciebie!



fot. ImaxTree/AgencjaFree/od lewej: Halpern, Chromat

