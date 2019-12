Czerwone paznokcie - jak dobrać idealny kolor + 9 inspiracji

fot. Adobe Stock

Czerwone paznokcie sprawdzają się na każdą okazję i o każdej porze roku. Ich początki wcale nie sięgają filmów z Gretą Garbo, a...panowania Nefretete, która dzięki hennie, substancjom odzwierzęcym i roślinnym robiła pierwszy w dziejach czerwony manicure.

Mimo że historia czerwonych paznokci sięga starożytności, to rewolucję przyniósł dopiero wiek XIX. Od roku 1810 paznokcie barwiono zapachowym czerwonym olejkiem i polerowano szmatką. Sto lat później do sklepów trafił pierwszy błyszczący lakier do paznokci jednak, ze względu na horrendalną cenę, dostępny był tylko dla wybranych.

Przewodnik po czerwonych paznokciach zaczynamy od klasyki. Jak wybrać ten idealny czerwony lakier? Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Wiadomo, że powinien być pięknie błyszczący, trzymać się w nienagannym stanie przez około 5 dni, a tego mieć dobrze wyprofilowany pędzelek. No i być wegański.

Ale w idealnym czerwonym manicure wszystko rozbija się o odcień. Ten klasyczny nie jest ani chłodny, ani ciepły, co prawda wpada nieco w niebieskie tony, ale tylko po to, by dopasować się do każdej karnacji.

Najpopularniejszymi czerwonymi lakierami, które można umieścić już na liście kultowych jest:

OPI Big Apple,

Essie Really Red 90,

Dior Rouge 999,

Chanel 500 Rouge Essentiel.



Ciepłe odcienie czerwieni świetnie radzą sobie wiosną i latem. Podbijają opaleniznę i sprawiają, że skóra wygląda bardziej świetliście.

Jednym z najważniejszych trendów tego sezonu, jest dopasowanie koloru paznokci do koloru ust. I w tym wypadku należy uważać - ciepłe czerwienie (oranż, koral) podkreślają nieidealny odcień zębów.



Malinowa czerwień to chłodna czerwień, choć sama nazwa na to nie wskazuje. Ten odcień pasuje do większości karnacji - w przeciwieństwie do swojego poprzednika, malinowy duet świetnie sobie radzi.

Zimne czerwienie nie są zarezerwowane wyłącznie dla chłodnych karnacji. Wrzuciłybyśmy je raczej do worka z neutralnymi kolorami, które pasują do większości kobiet.

To najbardziej eleganckie wydanie czerwieni. Kojarzy się głównie z jesienno-zimowymi trendami i raczej wieczorowymi wyjściami niż codzienną bieganiną dom-praca.

Wiśniowe lakiery najlepiej prezentują się na krótkich, okrągło opiłowanych paznokciach. Ciemne kolory lepiej wypadają, gdy są mocno błyszczące, zadbaj o odpowiednie wykończenie manicure dobrym top coat'em.

Matowe paznokcie mają sportowy charakter. Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia i nie chcesz rezygnować z czerwieni, nie musisz martwić się, że paznokcie będą zbyt „wyjściowe".

Czerwone matowe lakiery do paznokci znajdziesz m.in. w ofercie marki Golden Rose, Inglot lub Lovely, ale tak naprawdę każda czerwień może być matowa. Wystarczy sięgnąć po specjalny top coat np. marki OPI i nałożyć na ukochany czerwony lakier.

Brokat na czerwonych paznokciach nieodłącznie kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia. Aby cieszyć się szalenie iskrzącymi paznokciami wystarczy zaopatrzyć się w brokatowy top coat - drobinki mogą być dowolnego koloru.

Na rynku są też dostępne gotowe brokatowe lakiery do paznokci, ale (najczęściej) i tak wymagają wcześniejszego, czerwonego, gładkiego podkładu. Potrafią wytrzymać na paznokciach kilka dni, ale mają jeden minus - bardzo trudno je zmyć.

Metaliczne lakiery do paznokci na dobre zagościły w naszych kosmetyczkach. Metaliczna czerwień wygląda szykownie i elegancko, śmiało może konkurować z klasycznym, czerwonym manicure.

Czerwień doskonale komponuje się ze złotem. A złoto można wykorzystać na wiele sposobów. Hitem nadchodzącego sezonu jest kolorowy french w złoto-czerwonym wydaniu..

Hitem tego sezonu są gwiazdki na paznokciach, które są wprost stworzony dla złoto-czerwonego duetu. Pamiętaj, że najmodniejsze są te mocno przeskalowane - na jednym paznokciu powinny zmieścić się maksymalnie dwie gwiazdki (mogą być ucięte).

Ten mocno kontrastowy duet kolorystyczny idealny do stworzenia moon manicure albo interesujących, zabawnych wzorów. Jeśli nie czujesz się na siłach to skorzystaj z szablonów lub wykorzystaj naklejki na paznokcie.

