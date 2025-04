Znalezienie idealnych dżinsów jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Nie musisz mieć figury modelki, by dobrze się w nich prezentować. Prawdę mówiąc, nawet najszczuplejsze modelki wyglądają dobrze w dżinsach tylko dlatego, że znalazły odpowiedni model.

1. Nie patrz na modę

Kate Moss nosi tylko dwa fasony dżinsów, nie zwracając uwagi na obowiązujące trendy. Zawsze wybiera albo rurki albo tzw. bootcuty. Wie, że dobrze w nich wygląda. I to powinna być twoja mantra - noś tylko takie fasony, które są przyjazne twojej figurze. Gdy Katie Holmes zaczęła pojawiać się w spodniach typu boyfriend pants, nikt tych spodni nie uważał za modne.

Efekt? Wkrótce ten fason zaczęły nosić fashionistki na całym świecie. Może tobie nie uda się przywrócić mody na twój ulubiony fason spodni, ale jeśli będziesz dobrze w nich wyglądała, to reszta może myśleć, cokolwiek chce.

2. Ale przymierzaj nowe fasony

Nie ryzykuj, ale miej otwartą głowę. Wszelkie wpadki zostawiaj jednak w przymierzalni. Jeśli nie jesteś pewna, poproś o ocenę szczerą koleżankę.

3. Nie poświęcaj wygody na rzecz mody, ani wygody na rzecz mody

Dobrze dobrane rurki w dobrym rozmiarze są wygodne. Boyfriendy uszyte ze sztywnego dżinsu mogą być wyjątkowo niewygodne i drastycznie zmienić ci figurę (optycznie, oczywiście).

4. Nie noś za dużych, ani za małych dżinsów

Marka Levi's przekonuje, że nie liczy się rozmiar, a kształt. To prawda, ale... właściwy rozmiar też jest ważny. Nikt poza tobą i sprzedawcą nie musi znać twojego rozmiaru. Za małe lub za duże ubranie to jedne z największych modowych wpadek. I prawie zawsze źle wygląda.

Oczywiście, jeśli wybierasz fason typu boyfriend pants, to spodnie powinny być o rozmiar lub dwa większe od twojego normalnego rozmiaru.

5. Kupuj dwie pary

Jeśli znajdziesz doskonałe dżinsy, to kup od razu dwie pary - jeśli cię na to stać. To inwestycja. Wybierz jednak inne odcienie albo spodnie o różnej długości nogawek, tak, by jedna para nadawała się do noszenia razem z wysokimi obcasami (w zależności od wysokości obcasa - o jeden lub dwa numery większe niż twój "regularny" rozmiar).

6. Nie kupuj jednak na siłę

Lepiej mieć jedną parę idealnie dobranych dżinsów niż trzy, w których ani nie wyglądasz dobrze, ani dobrze się nie czujesz.

7. Kupuj najdroższą markę, na jaką cię stać

Wszyscy styliści zgodnie powtarzają, że dżinsy należą do tych klasyków, które powinna mieć w szafie każda kobieta (obok między innymi białej koszuli, ołówkowej spódnicy, trencza czy szpilek), tak więc to inwestycja we własną garderobę. Może spodobają ci się jeansy damskie Diesel?

