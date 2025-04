Zmiana stylu

Rok temu urodziłam dziecko, za pół roku wracam do pracy (jestem nauczycielką). Do tej pory mój styl był tzw. stylem luźnym, sportowym (jeansy, t-shirty, wygodne buty). Chcę zmienić styl na bardziej kobiecy, ale na rynku jest taka ilość i różnorodność, że nie wiem co będzie pasowało do mojej sylwetki i charakteru. Jestem blondynką o jasnej karnacji, drobną (165 cm, 55 kg wagi) mam niestety małe piersi, brak wcięcia w talii i szerokie ramiona. Kiedyś mówiłam, że mam chłopięca sylwetkę i też w chłopięcy sposób się ubierałam, dziś wiem, że to podobno figura papryki i chciałabym ubrać się odpowiednio. Co jeszcze: mam ładne nogi i jestem osobą energiczną i bardzo aktywną - może to być istotne. Proszę o radę: czy spódniczki przed kolana, czy za, czy spodnie wąskie (rurki) czy szerokie, bluzeczki dopasowane, czy z talią pod piersiami czy pasek w talii???? Czytam dużo na ten temat ale widzę rady dla jabłka, klepsydry... a dla mnie niewiele. Może poleci mi Pani jakiś artykuł ze zdjęciami albo poda po prostu kilka "przepisów" na strój. Będę ogromnie wdzięczna. Pozdrawiam

Dorota

Z opisu zbyt mało wynika, by powiedzieć z pewnością, do którego typu kolorystycznego jest Pani przypisana. Dlatego nie chcę pochopnie odpowiadać. Nigdy też nie słyszałam o figurze papryki. Wg opisu jest Pani rożkiem, taj jak np. Cameron Diaz czy Elle Mac Pherson. Niezłym rozwiązaniem sprawy będzie inwestycja w dwa dobre płaszcze - na lato i zimę. Nie pomyliłam się - również na lato (len). Płaszcz powinien mieć wcięcie w talii i rozkloszowany dół. Polecam kanciaste sukienki,

asymetryczny kardigan i spódnice szyte z koła.