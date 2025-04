Zimowa moda to warstwy ubrań. To najlepszy opatrunek na pochmurne, mroźne i wietrzne dni. Podstawą jest teraz wszystko, co przytulne i ciepłe – wełniane swetry, futrzane płaszcze, puchowe kurtki, czapki, szaliki, nausznice i grube skarpetki. Skompletowanie z nich stylizacji, która będzie modna i komfortowa wymaga trochę wysiłku, ale jest do zrobienia. .

Przewiń w dół i odkryj 3 zimowe stylizacje 2023: do pracy, na randkę i na co dzień, które odpowiadają na najgorętsze trendy sezonu i są bardzo praktyczne.

Puchowa kurtka to najlepszy wybór, gdy temperatura spada poniżej zera. Ta od polskiej marki The Odder Side ma naturalne wypełnienie - 90 % gęsiego puchu i 10 % gęsich piór, więc na pewno nie zmarzniesz. Otuli i ogrzeje jak żadna inna. Dodatkowe ciepło zapewnią ci buty Emu, wyściełane australijską owczą wełną, golf wykonany z mieszanki wełny i kaszmiru (H&M) oaz kaszmirowy zestaw - czapka i szalik z & Other Stories. Uzupełnij całość klasyczną shopperką (MAKO) i srebrnymi kolczykami kółkami (Pandora).

fot. Kurtka puchowa The Odder Side, cena: 2 269 zł, jeansy La Mania, cena: 690 zł; sweter H&M, cena: 399,99 zł; buty Emu Australia Foy Flatform Micro (sizeer.pl), cena: 729,99 zł; kolczyki Pandora, cena: 209 zł; czapka & Other Stories, cena: ok. 200 zł; szalik & Other Stories, cena: ok. 390 zł; torba Mako, cena: 990 zł/materiały prasowe

Do pracy dobrze spisze się grubszy blezer w kratkę (Sandro) połączony z niebieskimi jeansami z szerszą nogawką i dopasowanym, czarnym body z golfem (na biznesowe spotkanie zmień na białą koszulę). Zestaw podkręć eleganckimi botkami z noskiem w szpic zakończonych złoto-czarnym oryginalnym flekiem od Vandy Novak, pakowną torbą polskiej marki Mandel i kolczykami Tous.

fot. Blezer SANDRO, cena: 1 979 zł; jeansy Paloma, CITIZENS of HUMANITY, cena: 1 429 zł; czarne body z golfem, Love & Hate, cena: 259 zł; czarne botki VANDA NOVAK, cena: 1 290 zł; torba MANDEL, cena: 2 000 zł; kolczyki TOUS Fellow, cena: 579 zł; zegarek Kapten & Son, cena: 680 zł/materiały prasowe

Nie masz pomysłu na zimową stylizację na randkę? Postaw na miękką, dzianinową sukienkę mini w kolorze khaki. Dodaj do niej czekoladowy kuferek od Lobos i dopasowane kozaki na szpilce. Na ramiona zarzuć długi, futrzany płaszcz - jeden z najgorętszych trendów tego sezonu. Stylowo i bardzo kobieco.

fot. Płaszcz Lauren Ralph Lauren , cena: 1 949 zł; sukienka Lauren Ralph Lauren, cena: 1 429 zł; kozaki Eva Longoria, cena: 659,99 zł (eobuwie.pl); torebka LOBOS, cena: 1 250 zł; woda perfumowana Bottega Veneta, cena: ok. 349 zł (30 ml); kolczyki Mango, cena: 79,99 zł/materiały prasowe

