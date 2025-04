Świat idzie z postępem, a dzisiejsze 40-latki wyglądają o wiele młodziej niż ich równieśniczki, 10, a co dopiero 20 lat temu. Bardziej dbają o siebie, ich skóra jest wypielęgnowana, włosy ułożone w nowoczesny sposób. Co tu dużo ukrywać. Wiele 40-latek, ocenilibyśmy na 30 lat. Nie ma więc sensu dodawać sobie wieku strojem. Ale nie warto też przesadzać ze zbyt młodzieżowymi lookami... Wszystko ma w końcu swoje miejsce i czas. Stroje koniecznie dostosuj więc nie tylko do swojego wieku, ale też do okazji.

Jak się ubierać do pracy?

Po raz kolejny podkreślimy, że nasze rady nie tyczą się typowo rygorystycznego dress codu. Jeśli w twojej pracy nie ma ścisłych reguł co do stroju, możesz więc nieco zaszaleć. Co zakładać, jeśli jesteś w wieku 40+?

Wybieraj klasykę, która akurat wpisuje się w sezonowe trendy. Mogą to być szalenie modne ołówkowe spódnice, albo te szyte z koła . Należą do kanonu ubierania się, ale są też super modne. Dzięki takiemu doborowi strojów, będziesz nadal wyglądała profesjonalnie i elegancko, ale będziesz też czuła się stylowa.

i bardziej na luzie w proporcji 50:50. Zaszalej z jednym dodatkiem. Może to być część garderoby, która stanie się twoim znakiem rozpoznawczym, tak jak szałowe buty, albo fantazyjne bransoletki.



Jak się ubrać na spotkanie z przyjaciółką?

...shopping, albo jakiekolwiek inne casualowe wyjście? Z pewnością wygodnie i na luzie. Jeśli boisz się, by nie wyglądać dziwacznie, łącz tradycyjne kroje z ciekawymi motywami i nietuzinkowymi dodatkami. Takim przykładem może być pikowany golf. Krój jest tradycyjny, ale już pikowania są supermodne. Noś dżinsy, nawet te z przetarciami, byle by zachować rozsądek. Bądź tredny, ale pamiętaj, że nie masz już 16. lat...

Jak się ubrać na imprezę?

I tu znów radzimy zaszaleć z dodatkami. A same ubrania? Niech będą minimalistyczne z designerskimi dodatkami. Pokażesz klasę, znajomość mody i nowoczesność. Inspiruj się takimi ikonami nowoczesnego stylu, jak Małgorzata Kożuchowska.

