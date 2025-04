Wielu z was ubiór do pracy spędza sen z powiek. Jak ubrać się elegancko, modnie i do tego wyglądać profesjonalnie? Przeczytajcie jakimi zasadami kierować w czasie wyboru biurowych stylizacji.

7 zasad biurowego dress codu:

Pamiętajcie, że wszystko musi ze sobą współgrać. Wybierajcie gładkie ubrania i dodatki. Jeżeli jednak zdecydujecie się na wzory, ograniczcie się do jednego ubrania w printy. Kluczem do sukcesu jest stonowana kolorystyka. Kolorami dominującymi powinny być: czerń, biel, granat, szarości i beże. Latem możecie pozwolić sobie na niewielkie pastelowe akcenty. Jeżeli kochacie naszyjniki, pierścionki i bransoletki ograniczcie się do maksymalnie 2 elementów. Delikatny pierścionek i zegarek będą jak najbardziej na miejscu. Jednym z ważniejszych elementów jest świadomość własnej sylwetki. Dobrze dobrany rozmiar i krój ubrań może zdziałać cuda. Spódnice i sukienki nie mogą być za krótkie, ale też nie mogą być za długie. Optymalną długością będzie 5 cm przed lub za kolano. Buty powinny zasłaniać palce.Tutaj niestety nie ma znaczenia jaka jest pora roku. Idealny obcas to wysokość od 4 do 8 cm. Koniecznie zasłaniajcie ramiona. Jeżeli chcecie założyć sukienkę lub bluzkę bez rękawów pamiętajcie do sweterku lub marynarce.

