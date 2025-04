Otulone w koc, często zapominamy o tym, że nawet w domowym zaciszu powinnyśmy starć się wyglądać jak najlepiej. Stare, wytarte dresy czy rozciągnięte koszulki, nie wprowadzają nas w dobry nastrój, a każde spojrzenie w lustro budzi co najmniej mieszane uczucia. Jeśli na moment nieco się zapomniałaś, czas wrócić na dobre tory! Przedstwmiamy poropozycje domowych stylizacji - idelane na zimne dni.

Wygodne dresy z modnymi dodatkami

W dresie nie tylko spędzisz jesienne wieczory – wychodzisz do sklepu czy pobliską pocztę i warto wyglądać przyzwoicie. Wybieraj najmodniejsze kroje spodni dresowych i zadbaj o dodatki np. futrzaste nauszniki czy marszczoną torbę.

Torebka - antbag by ania/antbags.pl, nauszniki – Gena/ gena.pl, sweter –Tova/tova.pl, spódnica - Rabarbar/rabarbar.co

Długa swetrowa sukienka w domowej stylizacji

Ciepła wełniana sukienka to idelany wybór na zimowe dni. Połącz ją z zabawnymi futrzanymi dodatkami - czapką i rękawicami.

Bluza - White House/whitehouse.sklep.pl, buty - Caprice/caprice.pl, pierścionek –Cartier/cartier.com, sukienka - Bialcon/bialcon.pl, rękawiczki - Gena/ gena.pl, czapka – Avanti/avanti-konieczko.com

Bawełniane sukienki i brązowe futerko

Wybierz jedną z proponowanych bawełnianych sukienek i zestaw je z brązową futrzaną czapką i torebką.

Sukienka - Bialcon/bialcon.pl, sukienka - White House/whitehouse.sklep.pl, kalosze – Le Chameau/magum.pl, mufka - Gena/ gena.pl, czapka – Wellensteyn/Kopernika 6

Futrzana kamizelka w domowym zaciszu

Futrzana kamizelka to must have każdego zimowego seoznu. Warto mieć ją pod ręką, kiedy za okne śnieg i mróz. Połącz ją warstwowo z wygodną oversizową sukienką i rozsuwaną bluzą. Postaw na brązowe dodatki.

Torebka - Boca/boca.pl, sukienka - Rabarbar/rabarbar.co, bluza - Rabarbar/rabarbar.co, buty - Caprice/caprice.pl, bransoletka - Cartier/Cartier.com

Wygodna domowa stylizacja w szarościach i błękicie

Ostatnia nasza propozycja to szara bawełniana sukienka zestawiona z szaro-błękitnym bawełnianym płaszczem. Całość dopełniają błękitne dodatki: czapka z pomponem oraz duża shopperka. Idelany zestaw, aby szybko wyskoczyć do pobliskiego sklepu.

Płaszcz - White House/whitehouse.sklep.pl, buty - Caprice/caprice.pl, torba - Boca/boca.pl, sukienka – Midori/midori.pl, kolia - Cartier/Cartier.com

Wszystkie kolaże: materiały prasowe

