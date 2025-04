Styl, w jakim ubierają się Włoszki jest prawdziwą kopalnią inspiracji do stworzenia niepowtarzalnej karnawałowej stylizacji.

Wszystko zaczyna się w Wenecji

Coroczna zabawa zaczyna się w Wenecji 23 stycznia i trwa blisko dwa tygodnie, do 9 lutego. Co roku dziesiątki tysięcy turystów zjeżdżają do tego małego miasteczka, aby na własne oczy zobaczyć oraz przede wszystkim przeżyć największą tego typu imprezę w Europie oraz jedną z najbardziej okazałych na świecie.

Stylizacja a region Włoch

Karnawał, nie tylko ten wenecki, to również wyjątkowe stylizacje. Jeśli w dalszym ciągu nie masz pomysłu na imprezową sukienkę i szukasz inspiracji - mamy dla Ciebie kilka rad i pomysłów.

Włosi bawią się nie tylko na ulicznych imprezach. Popularne są te duże, ale też mniejsze bale czy też bardziej kameralne imprezy i domówki. Oczywiście, nie tylko w Wenecji, ale w całych Włoszech. Co ciekawe, strój, jaki wybiorą Włoszki, nie tylko na karnawałową imprezę, ale i na randkę, wyjście ze znajomymi do opery, kina, teatru, czy na co dzień, jest mocno powiązany z regionem Włoch, jaki zamieszkują.

- Włoszki mieszkające na północy Włoch uchodzą za eleganckie i o wiele bardziej wyrafinowane. Ta tendencja zmienia się już w Rzymie. Tam kobiety pozwalają sobie na więcej. Tak naprawdę im dalej na południe, tym więcej szaleństwa wkrada się do ich stroju - komentuje Brygida Górska.

Jak się ubrać we włoskim stylu na karnawałową imprezę?

Mediolan kocha czerń

Jeśli chcesz wyglądać i poczuć się jak Włoszka przechadzająca się po mediolańskiej ulicy Via Dante, postaw na czerń. Ten kolor zawsze doda klasy i nigdy nie wyjdzie z mody. Jednak nie musi to być klasyczna mała czarna. Możesz zdecydować się na sukienkę o ciekawej, trójwymiarowej fakturze połączoną z peleryną. Świetnym wyborem jest również sukienka o długości maxi z niezwykle kobiecym i seksownym rozcięciem na wysokości ud w stylu Moniki Bellucci.

Fot. Mat. prasowe MII SHOP&SHOWROOM

Rzymski styl z nutą szaleństwa



A może wolisz Rzym? Mieszkanka Rzymu pozwoli sobie na więcej szaleństwa. Jeśli wciąż stawiasz na czerń, to wybierz sukienkę, która ma w wybranych partiach niewielkie prześwity, błyszczące elementy, koronkę lub wstawkę w innym, na przykład czerwonym, kolorze. Lubisz połączenie czerni z bielą? Świetnie! Postaw na oryginalny fason, chociażby z odkrytymi plecami.

Palermo pełne kolorów i cekinów

Wciąż jest zbyt zachowawczo? Zainspiruj się mieszkankami szalonego Palermo. Postaw na kolory i blask. Pięknie wygląda połączenie zieleni ze złotymi cekinami i koralikami. Takie sukienki nie potrzebują dodatkowej oprawy.

Tajemnicza stylizacja we włoskim stylu - z maską

Kiedy już znajdziesz tę jedną wyjątkową kreację, warto pomyśleć o odpowiednich dodatkach. A nie ma bardziej rozpoznawalnego symbolu karnawału niż wenecka maska. Dla świętujących w Wenecji jest ona nieodłącznym elementem ubrania, a właściwie przebrania. Każda z nich ma swoją historię, nazwę i zastosowanie. Nawet kolor ma znaczenie. Nie są one jednak zarezerwowane wyłącznie dla ulicznych zabaw i okazałych bali. Ty też możesz połączyć ten wenecki akcent z wybraną przez siebie sukienką.

- Maski są bardzo popularnym dodatkiem do karnawałowych stylizacji. Niekoniecznie muszą być bardzo strojne i bogato zdobione. Włoszki chętnie wybierają małe, eleganckie modele, które tylko “podkręcą” ich stylizację i dodadzą im odrobinę tajemniczości - dodaje Brygida Górska, właścicielka MII SHOP&SHOWROOM.