Zanim udasz się na zakupy, skorzystaj z naszych rad!

1. Rozważ zakup apaszki

1 albo jeszcze lepiej 2! Będzie się je nosić na przeróżne sposoby i różne okazje, na pewno więc przyda ci się nieraz. Modne są praktycznie wszystkie wzory, choć prym wiodą bardzo pastelowe. Apaszkę możesz omotać fantazyjnie wokół szyi, zastępując nią biżuterię. Złożona w szeroki pasek, świetnie będzie wyglądać jako opaska na głowie, a co najważniejsze, apaszka to niewielki wydatek.

2. Dopasuj okulary

Już czas, aby zacząć chronić oczy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Pomyśl więc o okularach. Kupując nowe, nie kieruj się jedynie modą, koniecznie je przymierz. Okulary przede wszystkim powinny pasować do owalu twarzy.

3. Postaw na kolor

Wiosenne kolekcje zdominowały mocne kolory. Chcesz być na czasie? Wybierz jeden z nich (fuksje, żółty, turkusowy) i noś go od stóp do głów. Możesz też je dowolnie łączyć ze sobą – w tym sezonie jest to dozwolone. Im więcej koloru, tym modniej. Jeśli zaś źle się czujesz w wyrazistych barwach, możesz zdecydować się na wciąż modne jasne, pastelowe odcienie.

4. Zamiast obcasów baleriny

Każda z nas znajdzie coś dla siebie. Jeśli nie lubisz szpilek lub koturnów, spraw sobie baleriny - ulubione buty paryżanek. Wiosną będą bajecznie kolorowe, ażurowe, wzorzyste i lakierowane. Kiedy na dworze zrobi się cieplej, noś je na gołą stopę do dżinsów, cygaretek lub szerokich spódnic.

5. Jaki płaszcz wybrać

W tym sezonie warto kupić sobie lekki trencz o długości do kolan. Możesz też wybrać płaszcz o prostym pudełkowym fasonie w stylu lat 60., np. uszyty z superlekkiej pianki.

6. Jeśli torba to worek z frędzlami

Duży w rozmiarze XXL jest hitem sezonu! Pomieści wszystko, czego potrzebujesz. Pasuje do pracy i na spacer. Najmodniejszy to ten uszyty ze skóry (może też być sztucznej).

Tej wiosny trzeba nosić paski (również jako deseń)! To właśnie ten mały detal daje zaskakująco duży efekt. Z pozoru zwykły pasek w jednej chwili potrafi wyczarować talię osy, o jakiej marzy każda z nas. Poza tym ma uniwersalne zastosowanie, bo pasuje do spodni, spódnicy czy płaszcza. Zastanawiasz się jaki wybrać? Może być wąski lub szeroki, ale przede wszystkim kolorowy.

