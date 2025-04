Wigilia w pracy to szczególna okazja. Z jednej strony wypada wyglądać zachowawczo, z drugiej wyjściowo. Jak to połączyć? Nie będzie łatwo, ale warto zastanowić się, jaki charakter będzie miała wigilijna impreza i, co ważniejsze, jak dostosować strój do rodzaju pracy jaką wykonujemy... Zobaczcie nasze pomysły!



1. Zachowawczo i casualowo

Często zdarza się, że Wigilia w pracy jest bardzo kameralna i nieoficjalna. Na taki dzień ubierz się zwyczajnie, tak abyś czuła się komfortowo i nie naraziła się na zbytnie wyróżnianie wśród współpracowników. Możesz oczywiście bardziej się postarać, dodać do stylizacji więcej glamouru czy wyjściowego stylu. Ale niech to będzie jeden element...

2. Kreatywnie i swobodnie

Jeśli wykonujesz wolny, kreatywny, artystyczny zawód, na Wigilii w pracy z pewnością będziesz dobrze wyglądała, jeśli podkreślisz swój styl i osobowość. W takich zawodach, w których nie obowiązuje ścisły dress code na co dzień, imprezy pracownicze są tym bardziej "na luzie". Obok elementów, które są charakterystyczne dla twojego stylu, postaw na coś bardziej eleganckiego i klasycznego jak np. spódnica midi.



3. Elegancko i stylowo

Jeśli twoja praca wymaga elegancji i stosowania się do zasad dress codu, na Wigilię w pracy połącz elementy klasycznego, biznesowego looku z tymi bardziej wieczorowymi, glamourowymi. Do klasycznego żakietu i białej koszuli załóż np. błyszczące, żakardowe spodnie. Jeśli impreza odbywa się zaraz po pracy dodaj do tego zwyczajne botki i torebkę, którą nosisz codziennie - uzupełnisz look o luz i nie będziesz zbyt "wystrojona".



4. Wieczorowo

Niektóre imprezy pracownicze z okazji Wigilii przybierają formę balu, bądź też klubowego wyjścia. Ubierz się wieczorowo, ale bardziej minimalistycznie niż "na bogato". Nie eksponuj też zbyt wiele ciała, bo choć z pozoru spotkanie może przybierać charakter prywatny, to i tak po świętach wrócisz do tych samych ludzi i będziesz musiała wciąż być profesjonalna. Wyjściowe buty i kolczyki wystarczą, jako element wyjściowy. Na gołe ramiona lepiej narzuć żakiet.