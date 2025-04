Rzecz o zimowej modzie kurortowej. To już osobny trend i gałąź przemysłu. Szyk na stoku, szyk w hotelu.

Poznaj szczegóły tego kodu.

Reklama

Z garderoby myśliwego

Zamszowa kurtka (Deni Cler, 1990 zł).

Dzianinowy kardigan z satynową tasiemką (Reserved, 139 zł).

Satynowa koszula (Vertus, 89 zł).

Tweedowe spodnie (Reserved, 129 zł).

Moherowy kapelusz (Kangol, wzór).

Dzianinowy szalik (Reserved, 39 zł).

Dzianinowe rękawiczki (Reserved, 19 zł).

Skórzane kozaki (Deni Cler, 2190 zł).

Profesjonalne gogle o nowoczesnej stylistyce dla dorosłych, doskonale dopasowane do kasku znajdziesz nawww.e-okulary.pl.

Czapka uszatka

Kurtka narciarska (Frencys, 1349 zł).

Buty narciarskie Soma 9000 Race Ti (Fischer, 1499 zł).

Okulary Start Time (Carrera, 195 zł).

Czapka ze sztucznego futerka (Reserved, 69 zł).

T-shirt Rhama (Bergson, 49 zł).

Jedno na drugim, warstwowo

Gogle Mini Mask (Carrera, 179 zł).

Narty AMC 76 (Fischer, 1999 zł).

Damska kurtka Splendy (Bergson, 479 zł).

Dzianinowe szaliki (Reserved, 49 zł).

Czapka z uszami (Reserved, 39 zł).

Rękawice Montana Glove (The North Face, 199 zł).

Bardzo domowo

Szlafrok (Coemi, 297 zł).

Luźne szerokie spodnie (Reserved Fashion, wzór). Aksamitne pantofle (Deni Cler, 1190 zł).

Kunsztowna asceza

Satynowa koszula (Reserved, 119 zł).

Etola z wytłaczanego materiału (Deni Cler, wzór).

Filcowe bryczesy (Reserved Fashion, 149 zł).

Golf-ocieplacz, koszula dla ozdoby

Ocieplane spodnie (The North Face, wzór).

Bawełniana koszula w kratę (Bergson, 169 zł).

Wełniany sweter z wzorem (Reserved, 119 zł).

Skórzane rękawiczki z zapinką (Deni Cler, wzór).

Puchowa kamizelka (Reserved Fashion, 99 zł). Dzianinowy komin (Reserved, 69 zł). Sztruksowa czapka z daszkiem i nausznikami (C & A, 69 zł). Kijki do chodzenia po górach (Fischer, 205 zł).

Reklama

Zdjęcia: Aldona Karczmarczyk/Melon,

stylizacja: Sławek Blaszewski,

fryzury i makijaż: Joanna Kam,

modelka: Karolina Malinowska/Model Plus.