Krawat to niezbędny element w szafie każdego mężczyzny i podstawa formalnej stylizacji. Niestety, jego prawidłowe wiązanie wielu osobom sprawia problem. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, gubią się w mnogości i zawiłości węzłów.

Zdania, co do ilości sposobów wiązań są podzielone i budzą sporo kontrowersji. Podczas, gdy jedni naukowcy dopuszczają tylko 85 możliwości, zespół pod kierunkiem Mikaela Vejdemo-Johanssona naliczył ich...177 147! My jednak skupimy się na 8 najpopularniejszych, które z powodzeniem wykorzystasz w codziennych sytuacjach.

Poznaj modne wiązania krawata i praktyczne porady, które pomogą opanować ci tę sztukę.

Sposób, w jaki mężczyzna wiąże krawat, decyduje o ostatecznym wyglądzie stylizacji. Warto więc technice wiązania krawatów poświęcić nieco więcej uwagi.

Oto prosta instrukcja krok po kroku najbardziej uniwersalnego wiązania krawata:

Pierwszy przeplot trzeba mocno przytrzymać, gdyż jest on podstawą ostatecznego kształtu krawata. Kolejne przeploty przytrzymuj luźno, ale za to ostatnie mocno zaciśnij. Szeroki koniec krawata włóż do pętelki powoli. Uważaj, aby zbyt gwałtownym ruchem nie zepsuć dotychczasowej pracy nad węzłem. Związany węzeł wymaga odrobiny uwagi - trzeba go odpowiednio uformować, by nie stracił fasonu. Natomiast nie należy zaciskać go zbyt mocno. Podciągając węzeł do kołnierzyka, wąski koniec krawata zawsze trzymaj w jednej ręce, zaś drugą ręką delikatnie przesuwaj węzeł do góry. Zapnij guziki koszuli, zanim ostatecznie zaciśniesz węzeł. Węzeł krawata powinien całkowicie przykryć zapięcie kołnierzyka. Oba końce właściwie zawiązanego krawata muszą być równe.

Węzeł typu windsor, inaczej zwany pełnym windsorem lub podwójnym windsorem ma długą tradycję. Prawdopodobnie wymyślił go książę Windsoru, król Edward VIII. Obecnie nosi się go na uroczyste okazje, rozmowy kwalifikacyjne, spotkania biznesowe etc. Jest dość skomplikowany i wymaga długiego krawata. Wiązanie krawata tego typu tworzy szeroki, symetryczny trójkątny węzeł. Pasuje na uroczyste okazje do koszul z szeroko rozstawionymi skrzydełkami. Dobrze wygląda przy długiej szyi (optycznie ją skraca) oraz mocno zarysowanym podbródku.

Węzeł półwindsorski jest łatwy i zawsze modny. Najbardziej pasuje do szerokich kołnierzyków o rozstawionych koniuszkach. To węzeł niewyszukany, uniwersalny, symetryczny. Pasuje do krawatów wąskich (slim) i średnio szerokich. Największa zaleta? Sam się nie rozwiąże. Ale uwaga, może optycznie skracać szyję.

Wiązanie krawata Four-in-hand to inaczej „węzeł w czwórkę”. Klasyczne i najłatwiejsze wiązanie. Pasuje niemal do każdego typu kołnierzyka. Doskonały na każdą okazję dla młodych i dojrzałych mężczyzn.. Najprawdopodobniej wywodzi się z żeglarstwa i powstał na bazie węzła dobrze znanego marynarzom. Tego typu węzła nie należy wiązać zbyt starannie. Jego urok polega na pewnej asymetrii i nonszalancji.

Węzeł orientalny wymaga jedynie trzech ruchów. Mimo łatwości i szybkości wiązania, uważany jest za mało elegancki. Korzystaj z niego przy grubych i wełnianych krawatach. Polecany do koszul z małym kołnierzykiem.

Węzeł Pratta to najpopularniejsze wiązanie krawata w USA. Występuje również pod nazwami: amerykański, klasyczny amerykański, Shelley oraz odwrócony windsorski. Najlepiej wygląda przy szerszych kołnierzykach. Jest uniwersalny – sprawdzi się zarówno na nieoficjalne okazje, jak również do pracy.

Węzeł Prince Albert nazywany inaczej podwójnie prostym, preferowany jest do wąskich, długich krawatów wykonanych z cienkich i średniej grubości tkanin. Z łatwością dopasujesz go do każdej wielkości kołnierza.

W przypadku krawatów slim (długich, cienkich) bardzo dobrze sprawdzi się węzeł „śledzik”, inaczej Nicky. Jest bardzo prosty, szybki w wykonaniu i co najważniejsze – nie niszczy krawata. Najbardziej pasuje do codziennych stylizacji.

Zacznij od położenia krawata na szyi od tyłu tak, aby grubsza końcówka była po lewej stronie. Szew powinien być na zewnątrz. Następnie skrzyżuj końcówki tuż pod szyją, kładąc cieńszy koniec na grubszym. Przełóż grubszy koniec do góry i przeciągnij na spód, aby był równolegle do cieńszego. Przeciągnij go na lewo, ponownie zawiń do góry za węzłem. Przełóż grubszą końcówkę przez pętelkę, delikatnie ściągnij i dopasuj długość oraz zaciśnięcie.

