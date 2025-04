Jak ubrać się na Walentynki, żeby facet oszalał z zachwytu? Wbrew pozorom, to prostsze niż myślisz. Zasad jest kilka. Najważniejsza z nich, to zapomnieć o największych trendach. I to ta gorsza informacja - mężczyżni za nimi nie przepadają. I w większości, to, co nam wydaje się świetnym ciuchem, trendowym, którego zazdrościłyby nam kolażanki, dla facetów jest dziwaczne, a nawet... aseksualne!



Jakie są zasady looku, który podbije jego serce?

Pod tym względem mężczyźni są nieskomplikowani. Wolą klasykę i ubrania, które od lat są w modzie. Na to już się napatrzyli, oswoili i właśnie to wydaje im się najlepsze...

. Mężczyźni uwielbiają, kroje, które podkreślają kobiecość. Uwydatnij swoje atuty w bardzo ponętny sposób, a on z pewnością będzie pamiętał twój wygląd bardzo długo... Nie bądź zbyt dosłowna. Zmysłowy look to wcale nie golizna. Coś zasłoń, a co innego pokaż. Podziałasz na jego wyobraźnię, a przy tym będziesz czuła się swobodnie...

