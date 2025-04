Moda i polityka tylko pozornie nie mają ze sobą nic wspólnego. Od czasu, gdy na świecie następują coraz większe zmiany rządzących, projektanci częściej wypowiadają się na temat polityki. Chociaż nie tylko w sprawie poglądów, a... pierwszych dam.

Reklama

Problem z ubieraniem pierwszej damy

Tak, to właśnie małżonka prezydenta wzbudza wiele emocji, jest ikoną i symbolem dla kobiet nie tylko w swoim kraju, ale i na świecie. Michelle Obama kochana jest przez kobiety całego globu, podobnie jak jej... garderoba. Projektanci czuli się docenieni i zaszczyceni, by móc ją ubrać. Zaś przyszła pierwsza dama ma z tym problem.

Znani projektanci odmawiają Melanii Trump użyczania swoich kreacji. Mimo, że dla żony milionera to nie jest problem, to opinia na jej temat jest budowana właśnie między innymi z takich zachowań. Ostatnio w programie "The View" Tom Ford powiedział, że miał propozycję ubrania Melanii już dużo wcześniej, ale odmówił, gdyż nie pasuje do wizerunku jego marki. Rozgorzała burza, inni projektanci również odmówili współpracy z przyszłą pierwszą damą z czysto politycznych powodów. Do tego grona należą m.in. Derek Lam, Tom Ford, Marc Jacobs, Sophie Teallet i Phillip Lim.

Nie mam zamiaru ubierać Melanii Trump. Swoją energię wolę przenieść na osoby, które będą pokrzywdzone przez jej męża Donalda Trumpa i jego zwolenników.

- Marc Jacobs

Postanowiłam sprawdzić, jak sytuacja wygląda w Polsce. W końcu Agata Kornhauser-Duda też wzbudza wiele emocji. Niestety w naszym kraju jest mniej designerów, którzy chcą oficjalnie mieszać się w sprawy polityczne. Mimo, że w kuluarach mówią, co myślą - w sprawach oficjalnych trzymają się zasad dyplomacji.

Zapytałam kilku topowych projektantów, co myślą na temat sytuacji z Melanią Trump w Stanach i naszą pierwszą damą. W końcu nasz prezydent nie reprezentuje WSZYSTKICH POLAKÓW. A jak jest z Agatą Dudą? Projektanci lubią ją i jej styl?

Polscy projektanci o polskiej pierwszej damie

Jedna z rzeczniczek znanej marki projektanckiej odpowiedziała na moje pytanie następująco - Generalnie *** nie chcą się wypowiadać na tematy polityczne... Tym bardziej, że to taki temat mocno rozdmuchany. Zaś Michael Hekmat napisał - Myślę, że moda i polityka powinny mieć jak najmniej wspólnego. Szykanowanie Pierwszej Damy (przyp. red. Melanii Trump), która oprócz kilku rozbieranych sesji i kontrowersyjnych wypowiedzi nie zrobiła nic złego, uważam za bezpodstawne i niepotrzebne.

Zaś co tyczy się Pani Agaty Kornhauser-Dudy? Jeden z projektantów, który nie chce ujawnić nazwiska (boi się krytyki?) - Nie wyobrażam sobie żebym kiedykolwiek ubrał Panią Agatę Dudę. Nie interesują mnie persony polityczne tak mdłe i bez wyrazu. Nie uważam jej za osobę inspirującą, czy w jakimkolwiek stopniu stylową.

Moda jest barometrem czasów, w których żyjemy. Odzwierciedla społeczne nastroje, poprzez modę można manifestować swoje poglądy i przynależność. Szczególnie widoczne jest to w czasach niespokojnych. Lata 60. - czarne swetry i skromne sukienki wyrażały bunt przeciw stagnacji. Lata 70. przyniosły rewolucję społeczną i seksualną, wyrażaną poprzez modę hipisowską. Projektanci odmawiając ubierania Melanii Trump odnieśli się do wyniku wyborów i braku ich akceptacji. Wyrazili sprzeciw wobec poglądów reprezentowanych przez obecnego 45 Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie dziwi mnie to.

Reklama

- Ania Kuczyńska