Ubieramy się w to co lubimy i myślimy, że wyglądamy w tym dobrze. Jednak nie możemy oszukiwać, że po prostu chcemy się podobać a w większości przypadków chcemy atencji ze strony facetów. W związku z tym zapytałyśmy naszych chłopaków, mężów i kolegów z redakcji jakich ubrań i dodatków nie lubią. Oczywiście co osoba to opinia - zatem zobaczcie co znalazło się na czarnej liście facetów.

Faceci nie lubią gdy nosimy...

W kilku odpowiedziach padła odpowiedź, że mężczyźni nie lubią stylu emo. A także wszystkich niekobiecych elementów garderoby. Na liście m.in. znalazły się bojówki i glany. Jednak faceci nie przepadają też za pstrokatymi stylizacjami - kolorowe, wzorzyste spodnie, ubrania z bajkowymi postaciami czy futra też nie trafiają w ich gusta.

Oprócz tego zwrócili naszą uwagę na naturalność. Podobnie jak w makijażu nie lubią oszukiwania. Zatem wyszczuplające majtki i push-upy odpadają. Podobnie jak za małe ubrania, które wpijają się w boczki czy odsłaniają za wiele.

Według nich mało atrakcyjne są spodnie z obniżonym krokiem, rajstopy kabaretki i jak zwykle kontrowersyjne buty w stylu EMU. My zaś nosimy to wszystko ze względu na wygodę lub przeświadczenie, że są sexy?

Swoje miejsce w zestawieniu znalazły również buty na platformach i koturnach. Zdecydowanie wolą szpilki. Ale koniecznie bez odkrytych palców, peep-toe odpadają. A także zwrócili naszą uwagę na golfy. Nie lubią bo podobno wszystko zasłaniają... :)

Opinii jest wiele jednak większość z wymienionych przez nas rzeczy potwierdzona została przez kilku facetów. Może zatem to i prawda...?

Jakie jest wasze zdanie, bądź waszych facetów?

