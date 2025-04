1. Staromodne tkaniny

Niektóre materiały np. denim, są ponadczasowe – mogą je nosić zarówno nastolatki, jak i dojrzałe panie. Natomiast tweed, grube wełny (tkane w tradycyjną jodełkę), kraty, patchworki i wzorzyste materiały postarzają. Tylko osoby bardzo młode mogą sobie pozwolić na noszenie ubrań z takich tkanin. Jeśli nie masz już 20 lat, a koniecznie chcesz się nosić w stylu angielskim, noś kraty i jodełkę na delikatniejszych niż wełna tkaninach.

2. Rozciągnięte dzianiny

Zdarza ci się otulać swetrem oversize? Pewnie tak! Jednak pamiętaj, że kardigany są stylistycznie zarezerwowane dla kobiet w średnim wieku. Trzeba mieć idealną figurę, aby w luźnych zawojach dzianiny wyglądać jako tako – taki sweter dodaje kilogramów. Lepiej wybierz blezer z zaznaczoną talią. Jeśli już nie możesz żyć bez kardiganu, nigdy nie owijaj się nim i nie przewiązuj paskiem, bo tylko podkreślisz niedoskonałości sylwetki.

3. Wygodne buty

Jeśli chcesz zrujnować swój perfekcyjny wygląd wybierz tzw. wygodne obuwie. Znoszone, rozklepane buty (wygodne jak kapcie!) wyglądają niechlujnie. Zdrowe buty – z szeroką podeszwą, wkładką, itd. (wyglądają jak na receptę od ortopedy) od razu przesuną cię w krąg starszych pań. Rozejrzyj się po sklepach i w internecie. W sprzedaży jest już wystarczająco dużo ładnych i zarazem wygodnych butów. Lepiej zainwestować choćby w jedną parę takich (wybierz uniwersalny fason) niż mieć kilka par byle jakich.

4. Mamuśkowe spodnie

Źle dopasowane dżinsy to katastrofa! Za ciasne, z zakładkami na brzuchu, pomarszczone wokół kostki albo z wysoką talią wyglądają niekorzystnie. Łatwo to zmienisz – wśród setek krojów dżinsów w sklepach na pewno znajdziesz coś modnego, co pasuje do twojej sylwetki. Poproś o pomoc sprzedawcę!

5. Niekorzystne kolory

Te dobre powinny rozświetlać twoją skórę i sprawiać, że wyglądasz młodziej. Pokuś się o analizę kolorystyczną. Przymierzaj różne rzeczy w ciepłych i zimnych barwach. Eksperyment przeprowadzaj w dziennym świetle. Dzięki temu zauważysz, które z nich do ciebie pasują, a które powodują, że twój obraz w lustrze wygląda jak rozmyty.

6. Torebka starszej pani

Nie możesz się rozstać z ulubioną skórzaną torebką sprzed lat? Torebki zmieniają się wraz z modą. W nowościach na pewno znajdziesz coś pasującego do twojego stylu.

7. Okulary do czytania

Oczywiście, musisz je mieć. Jednak w "połówkach" do czytania zsuniętych na czubek nosa nie będziesz wyglądać młodziej. Jeśli jeszcze do tego nosisz je na łańcuszku (żeby nie zginęły) – to katastrofa! Okulary do czytania też mogą być modnym detalem stylizacji. Kup modne oprawki i nigdy nie przywiązuj ich do szyi!

