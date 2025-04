Mimo ciągłej ewolucji moda dla dzieci jest wciąż bardzo w tyle. Dlatego tak bardzo wpadła mi w oko kolekcja polskiej marki aQademia. Projekty brandu to ukłon w stronę tradycji w nowoczesnym wydaniu. Dodatkową ciekawostką jest to, że aQademia tworzy ubrania dla kobiet i dzieci. Niektóre z projektów dostępne są w dwóch wersjach. Dzięki temu każda mama może ubrać swoją córkę, jak siebie. Ten trend jest coraz mocniejszy.

Marzeniem wielu małych dziewczynek jest wyglądać tak samo jak mama. Szafa mamy to miejsce pełne skarbów, do którego uwielbiamy zaglądać. My spełniamy marzenia dziewczynek, by wyglądać jak mama, dając im zestawy takich samych ubrań w odpowiednich rozmiarach. To bardzo fajne i lubiane rozwiązanie na specjalne okazje, rodzinne uroczystości itp, kiedy chcemy się wyróżnić i podkreślić chwilę naszym strojem. Jest jeszcze jeden dodatkowy argument za takim rozwiązaniem - sieciówki oferują szeroki wybór dla dzieci i dla mam, ale zestawów podobnych ubrań dla dzieci i rodziców w nich nie znajdziemy. aQademia rozwiązuje ten problem. Wszystko oczywiście made with love