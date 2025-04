Aneta Kręglicka nigdy nie zawodzi. Tym razem mamy dla was jej look z modnymi kozakami. A biorąc pod uwagę piękną pogodę, którą raczy nas aktualnie Polska brakuje do tej stylizacji jedynie płaszcza.

Ubierz się w stylu Anety Kręglickiej

Gwiazda do sukienki za kolano (w bardzo modne paski), nonszalancko założyła granatową marynarkę i kozaki z charakterystyczną aplikacją na obcasie i okularami przeciwsłonecznymi, w sportowym stylu. Modelka stylizację uzupełniła jasną pomadką do ust i modnym lakierem na paznokciach w śliwkowym odcieniu.

Zestaw doskonały zarówno na co dzień, jak i na spotkanie biznesowe.

Aneta Kręglicka w kozakach Badura - fot. materiały prasowe

Gdzie kupicie ubrania i dodatki w jej stylu?

Nasz look w stylu Anety Kręglickiej złożyłyśmy z kilku elementów. Zaczęłyśmy od kozaków Badura (gwiazda zaprojektowała dla marki specjalną kolekcję Icons). Do tego marynarka polskiego brandu Zaquad, jasna pomadka MAC Cosmetics z kolekcji Banging Brilliant ora lakierem do paznokci Inglot. Na koniec sukienka w paski od New Look. Jak wam się podoba?