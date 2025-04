Biustonosz powinien być jak druga skóra – wygodny i dopasowany. Jednak w zależności od stroju i okazji przyda się mieć w szafie wybór różnych rodzajów bielizny - ze względu na jej krój i fason. Zobacz, jakie staniki warto mieć!

Reklama

Biustonosz klasyczny

To typ do noszenia na co dzień. Jego podstawowym zadaniem jest podtrzymywanie biustu. Dobrze, żeby był usztywniany i dobrze przylegał do piersi. Zwróć uwagę na to, aby był gładki, bez dodatkowych zdobień czy kokardek, które mogłyby się odznaczać pod bluzką. Najlepiej, żeby był wykonany z bawełny – wtedy ciało może oddychać. Co do tego, czy ma być zabudowany, na jakich ramiączkach i jak zapinany, to indywidualna sprawa, zależna od wielkości piersi i sylwetki.

Biustonosz koronkowy

Seksowny i megakobiecy biustonosz z koronką to must-have każdej z nas. To, czy będzie z fiszbinami czy bez i na ile będzie usztywniony, zależy od ciebie. Ważne, żebyś dobrze się w nim czuła. Koronkowa bielizna nadaje się nie tylko na randkę czy specjalne okazje, ona też świetnie poprawia humor i buduje pewność siebie. Więc jeśli potrzebujesz i chcesz, noś ją, kiedy chcesz. Możesz wybrać model bogato zdobiony albo skromniejszy.

Biustonosz push-up

Ten rodzaj stanika najczęściej ma miękkie poduszeczki (wszyte na stałe lub wsuwane) bądź silikonowe wkładki. Mają za zadanie powiększyć biust. Poduszeczki podnoszą piersi, dając efekt push-up. Taki rodzaj biustonosza ładnie eksponuje dekolt, dzięki czemu świetnie nadaje się do wyciętych na górze sukienek i bluzek. Push-upy znajdziesz w wersji klasycznej, ale też z odpinanymi ramiączkami.

Oczywiście podstawą przy kupnie biustonosza, jest odpowiednie dobranie rozmiaru. Częstym błędem, jaki popełniają przy tym kobiety, to wybieranie stanika z za małą miseczką i za dużym obwodem pod biustem. Najlepiej skorzystać z rad wyspecjalizowanej brafitterki.

Reklama

To też może cię zainteresować:3 modele biustonoszy, które powiększą piersiJak dobrać idealny biustonosz?