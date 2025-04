Jesień nie musi być nudna i szara. Szczególnie jesień 2018. W tym sezonie królują kolory, odważne zestawienia i wygodne fasony. Co warto kupić, a co czym lepiej zapomnieć, aby nie wyglądać passe? Wyjaśniamy!

Płaszcze maxi w modnych kolorach

Trendy trendami, ale jesienią nie zapomnij o ciepłym płaszczu. Na co zwrócić uwagę w tym sezonie? Przede wszystkim liczy się długość. Jesienią i zimą 2018 królują maxi płaszcze oraz te do kolan. A kolory? Czerwienie, wszystkie odcienie żółtego, karmelowy, a także brązy i fiolety to absolutne hity modowe!

Ultrafiolet

To kolor 2018 roku, wybrany przez Pantone, który od razu pokochały kobiety na całym świecie. Ultra fiolet nosimy na torebkach, płaszczach, butach, swetrach, sukienkach a stawiamy na niego w makijażu.

Wszystkie odcienie czerwieni



Czerwień, bordo, burgund wszędzie! Czerwień to kolejny kolor, o którym musisz pamiętać. Świetnie sprawdzi się na płaszczach, torebkach, butach, czy swetrach lub marynarkach.

Buty na szerokim obcasie

Wygoda przede wszystkim! Trudne w użytkowaniu szpilki i mało praktyczne obcasy wymieniamy na buty na słupku. Teraz nosimy szerokie i ozdobne obcasy - zarówno w kozakach, jak i botkach.

Wygodne plecaki i nieduże torebki

Zapomnij o ciężkich torbach i wiecznych problemach z kręgosłupem! W sezonie jesień-zima 2018/2019 zdecyduj się na modny plecak, który będzie super alternatywą dla wielkiej torby. Jeśli jednak jesteś miłośniczką klasyki, to polecamy ci niewielką torebkę w kształcie koła lub kuferka, obowiązkowo z kolorowym akcentem.

Plisowane spódnice

To kolejny trend, który utrzymuje się od wiosny 2018 i ma się bardzo dobrze. Jesienią jednak pamiętaj o nieco cięższych i grubszych materiałach. Co nosić z taką spódnicą? Jesienią i zimą śmiało możesz zestawić ją ze swetrem, golfem czy koszulką i długą marynarką oraz botkami.

Motyw zwierzęcy



Cętki, ciapki, paski, łatki - motyw zwierzęcy to jestem z bardziej gorących trendów tego sezonu. Ubrania z tym printem znajdziesz w każdej sieciówce! Pamiętaj o umiarze - jeśli wybierzesz płaszcz z motywem zwierzęcym, to postaw na prostą sukienkę czy spodnie.

Jesienno-zimowy komfort?

Nie zapomnij o odpowiedniej higienie. W torebce miej ze sobą dezodorant, ulubione perfumy, bibułki matujące, nawilżający błyszczyk

