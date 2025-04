Kolejny przebój z wiosenno-letniej kolekcji marki Zara! Tym razem mowa o efektownej torebce, która już pojawiła się w sklepach, a już podbiła serca fashionistek. Jest niewielka, stylowa i nawiązuje do trendów na nachodzące lato.

Listonoszka z koralikami z Zary - hitem wiosny i lata 2019

Ta listonoszka na łańcuszku jest wyjątkowa! Zrobienia z koralików i drewniana rączka nawiązują do popularnego stylu rustykalnego, którego kulminację przewidujemy na lato. Doskonale będzie pasować do lnianych sukienek z modnymi guzikami. Sprawdzi się również w stylizacjach z szortami czy typowo plażowych zestawach.

Listonoszka z koralikami z Zary dostępna jest w dwóch kolorach: czarnym i białym. Uniwersalna kolorystyka sprawia, że ten dodatek będzie hitem nie tylko w obowiązującym sezonie. To ponadczasowa rzecz, która z powodzeniem sprawdzi się również za rok, a może również w kolejnych latach.

Hitowa torebka z Zary kosztuje 159 zł. Można ją kupić w salonach stacjonarnych oraz sklepie internetowym. Jeśli wpadła ci w oko, pospiesz się. Jesteśmy przekonane, że wkrótce się wyprzeda.

Dlaczego ten model wpadł w oko blogerkom i influencerkom? Powodów może być kilka. Przede wszystkim pasuje do nurtu eko, lecz również nawiązuje do stylistyki słynnej torebki Nile marki Chloe. Ten model pokochało wiele polskich i zagranicznych gwiazd. Propozycja Zary to tańsza i bardziej przystępna wersja modowej perełki.

Tego lata wypatrujcie jej na nadmorskich deptakach. Będzie królować!

Skusisz się na ten modny dodatek?

