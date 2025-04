Oryginalny top z najnowszej kolekcji Zary stał się nowym obiektem pożądania fashionistek. Na Instagramie zapanował prawdziwy wysp zdjęć z bluzeczką z sieciówki. To rzecz, której nie założysz na co dzień do biura, lecz na świąteczną imprezę - będzie idealna!

Top z Zary z różowymi rękawami

Hitowy top pochodzi z najnowszej wieczorowej kolekcji marki Zara. Sieciówka proponuje wiele ubrań i dodatków na uroczyste okazje i wielkie wyjścia, czyli dokładnie takie, których szukamy w okresie świąteczno-noworocznym.

Bluzka z bufiastymi, różowymi rękawkami jest dostępna w rozmiarach od XS do XL. Można ją kupić w sklepach stacjonarnych oraz on-line. Cena to 249,00 zł.

Bluzka jest bardzo nietypowa. Łączy w sobie kilka trendów. Po pierwsze widać inspirację estetyką lat 80. (wciąż na topie!), kiedy to bufiaste rękawy były bardzo modne. Po drugie zastosowano łączenie tkanin o różnych fakturach i kolorach. Jedną z nich jest aksamit, który w tym sezonie jest jednym z ulubionych materiałów projektantów. Znalazł się wśród najważniejszych trendów na jesień i zimę 2019/2020. Jest wytworny i elegancki, doskonale pasuje na wieczór.

Kolejny aspekt, to krótki fason bluzeczki. Dokładnie taki, który idealnie komponuje się z modnymi spodniami lub spódnicami z wysokim stanem.

Nic dziwnego, że top przykuł uwagę internautek, które szturmem ruszyły na zakupy. Oto tylko niektóre stylizacje z Instagrama z hitowym topem w roli głównej. Bluzeczka najlepiej komponuje się z czarnym dołem. Jest bardzo wyrazista sama w sobie, więc potrzebuje neutralnej oprawy.

Uwaga! Bufki doskonale będą pasować paniom o figurze gruszki, zrównoważą proporcje sylwetki.

