W przypadku mody nie jestem konsekwentna. Przez te wszystkie lata udało mi się wypracować własny styl, ale czasem lubię zaszaleć. Koronkowa sukienka w kolorze pudrowego różu? Czumu nie!

Piękna koronkowa sukienka, która doskonale wpisuje się w najnowsze trendy i jest na czasie. Model z kolekcji marki Zaquad jest wykonany z wysokiej jakości materiału. Delikatny róż będzie świetnym uzupełnieniem wielu wakacyjnych stylizacji.

Uwielbiam minimalistyczną biżuterię. Marka Beller idealnie wpisuje się w moje upodobania i obecne potrzeby.

Mało osób go lubi, a jeszcze mniej wygląda w nim dobrze. Poznajcie najmodniejszy kolor na jesień 2017!