Taping biustu dla wielu kobiet może być bardzo fajnym rozwiązaniem i można go stosować w celu modelowania piersi pod strój eksponujący ramiona, dekolt i plecy, ale też przed dynamicznym treningiem, który obciąża skórę piersi. Warto jednak zaznaczyć, że taping biustu może być bardziej skomplikowany i czasochłonny niż noszenie standardowego stanika sportowego. Nie jest to odpowiednie rozwiązanie dla każdego i może nie być odpowiednie w przypadku osób o wrażliwej skórze lub alergiach na klej używany w taśmie.

Reklama

Spis treści:

Taping biustu, inaczej tape bra, to technika oklejania piersi specjalnymi taśmami. Ich zadaniem jest podtrzymanie biustu i jego modelowanie w celu uniknięcia konieczności zakładania stanika. Taśmy do tejpingu piersi mają cielisty kolor i strukturę przypominającą skórę, dlatego nie odznaczają się i nie prześwitują spod ubrania. Z powodzeniem zastępują biustonosze bez ramiączek i samonośne. Sprzedawane są w rolkach, z których odcina się kawałki taśmy o odpowiedniej długości, a następnie aplikuje na skórę biustu i wokół nich tak, aby uzyskać pożądany rezultat.

Technik tapingu biustu jest kilka, dlatego możliwe jest dobranie odpowiedniej do konkretnej kreacji tak, aby taśmy nie były widoczne, niezależnie od tego, czy dekolt jest głęboki z przodu czy z tyłu, czy odsłonięte są ramiona. Niewielkimi kawałkami taśmy można tylko zakleić same brodawki sutkowe, aby nie odznaczały się spod ubrania. To rozwiązanie dla kobiet, które nie muszą modelować piersi, a chcą jedynie zmniejszyć widoczność sutków.

Jak wybrać plastry do biustu? Oto kilka istotnych wskazówek:

wybieraj tejpy wyprodukowane z oddychających materiałów ,

, sięgaj po taśmy wodoodporne , jeśli spodziewasz się, że możesz się spocić – nie odkleją się, gdy nasiąkną potem,

, jeśli spodziewasz się, że możesz się spocić – nie odkleją się, gdy nasiąkną potem, zwróć uwagę, czy produkt jest hipoalergiczny – to ważne, jeśli jesteś „uczuleniowcem”,

– to ważne, jeśli jesteś „uczuleniowcem”, sprawdź, czy w zestawie są nasutniki , jeśli chcesz jeszcze skuteczniej ograniczyć odznaczanie się sutków,

, jeśli chcesz jeszcze skuteczniej ograniczyć odznaczanie się sutków, wypróbuj taśmy do modelowania biustu różnych producentów i sięgaj po takie, których elastyczność, komfort noszenia i wytrzymałość najbardziej ci odpowiadają.

Zwykle do tejpów dołączana jest instrukcja, jak je naklejać na biust różnymi technikami. Zanim jednak się wykona tejpowanie piersi, trzeba się do tego przygotować. Najważniejsze to:

Przed pierwszym użyciem zrób test : naklej mały kawałek plastra na skórę w okolicy biustu i po kilku godzinach sprawdź, czy nie wystąpiła reakcja alergiczna.

: naklej mały kawałek plastra na skórę w okolicy biustu i po kilku godzinach sprawdź, czy nie wystąpiła reakcja alergiczna. Przed naklejeniem tejpów najlepiej oczyścić i odtłuścić skórę , nasączonym spirytusem wacikiem. Dzięki temu taśmy będą się lepiej trzymać.

, nasączonym spirytusem wacikiem. Dzięki temu taśmy będą się lepiej trzymać. Zabezpiecz brodawki . Skorzystaj z nasutników lub bawełnianych wacików.

. Skorzystaj z nasutników lub bawełnianych wacików. Staraj się nie naklejać taśmy warstwowo, gdyż najlepiej trzyma się, przyklejona do skóry.

Pamiętaj, żeby nie naciągać taśmy zbyt mocno . Można też wykorzystać zasadę z kinesiotapinu i same końcówki taśm naklejać nienaciągnięte.

. Można też wykorzystać zasadę z kinesiotapinu i same końcówki taśm naklejać nienaciągnięte. Zawsze zaokrąglaj końce tejpów , bo ostre narożniki mają tendencję do odklejania się.

, bo ostre narożniki mają tendencję do odklejania się. Zwykle taśmę przycina się na długość nie większą niż 30 cm , najczęściej potrzebne są jednak krótsze kawałki.

, najczęściej potrzebne są jednak krótsze kawałki. Po naklejeniu tejpów warto przez chwile je pocierać , aby klej się rozgrzał i mocniej zadziałał.

, aby klej się rozgrzał i mocniej zadziałał. Zdejmuj tejpy po uprzednim nasączeniu ich brzegów oliwką – wystarczy 10-15 minut i będą odklejać się z łatwością.

Poniżej nieprawidłowa aplikacja tejpów na piersi: niezaokrąglone rogi, taśmy naklejone jedna na drugą.

fot. Jak tejpować piersi: przykład złej aplikacji/ Adobe Stock, RedUmbrella&Donkey

Podstawowe techniki tejpowania piersi

Technika do głębokiego dekoltu – tzw. technika pionowa. Na każdą pierś nakleja się po dwa lub trzy paski plastrów. Pierwszy, krótszy, biegnie pionowo po zewnętrznej stronie piersi i obejmuje właściwie tylko jej skórę, bez obszaru pod nią i nad nią. Drugi, dłuższy, pasek przebiega pionowo przez środek piersi tuż przy pierwszym, ale obejmując ok. 2 cm skóry pod piersią i nad nią. W razie potrzeby, jeśli piersi są spore, można użyć trzeciego paska na każdą pierś. Przy obfitych piersiach paski powinny być dłuższe i sięgać pod obojczyk, a nawet na górną lub tylną część barku. Taśmy nakleja się na stojąco, unosząc oklejaną pierś.

Technika do kreacji bez ramiączek. To tzw. technika pozioma. Potrzebne będą 3-4 paski taśmy o długości 25-30 cm. Najlepiej aplikacje wykonać leżąc na plecach. Paski nakleja się poziomo, w poprzek obu piersi, a zaczyna się od dołu. Po bokach końce pasków powinny sięgać boków klatki piersiowej, a nawet częściowo pleców. Pierwszy pasek nakleja się tak, aby dolna jego część znalazła się na skórze na żebrach, a górna połowa już na dolnej części biustu. Kolejne paski przykleja się nad poprzednim, także poziomo. W czasie naklejania należy piersi zbierać do środka.

Reklama

Czytaj także:

Taping brzucha a odchudzanie: czy to działa?

Jak prawidłowo zrobić kinesiotaping kolana

Kinesiotaping – co oznaczają kolory taśm