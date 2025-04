Aby dobrać rozmiar biustonosza, należy ściśle zmierzyć obwód tuż pod biustem i wybrać taki stanik, który jest wygodny i komfortowy w noszeniu przy środkowym zapięciu.

Dobór rozmiaru miseczki wymaga zmierzenia obwodu w najszerszym miejscu biustu, niezbyt ścisło.

Większość profesjonalnych marek, które ma w ofercie wyłącznie bieliznę zapewnia rozmiary miseczek od A do K. Obwód pod biustem natomiast może mieć od 60 do 110 cm. W sieciówkach rozmiary dostępne są najczęściej od A do E.

Kilka ważnych zasad przy dobieraniu biustonosza

Jeśli podczas poruszania się biustonosz unosi się z tyłu, oznacza to że jest za duży.

Uważaj na biustonosze typu push-up, które często tylko uciskają biust. Zarezerwuj je na większe okazje.

Każdy fason ma trochę inny kształt miseczki, która powinna obejmować całą pierś. Nie może być za mała (to częsty błąd przy wyborze biustonosza), dlatego warto wybierać stanik o mniejszym obwodzie, ale większej misce.

Jeśli masz duży biust, stanik warto zakładać, nieco pochylając się do przodu. Włóż dłoń w przeciwległą miseczkę i delikatnie wygarnij pierś z pod pachy ku środkowi. Wtedy masz pewność, że miseczka będzie okalać całą pierś.

Zawsze pamiętaj o dokładnym dopasowaniu ramiączek – tylko wtedy będzie mogła stwierdzić, czy dany biustonosz jest dla ciebie odpowiedni.

Tabela rozmiarów biustonoszy

