Nowa kolekcja w Zarze to prawdziwa kopalnia modowych perełek na nowy sezon. Ostatnio udało nam się upolować m.in.: wyszczuplające sukienki z Zary, małą czarną z Zary oraz inne hity z wiosennej kolekcji Zary. Teraz wpadła nam w oko spódnica, która idealnie wpisuje się w trendy na wiosnę i lato 2020, a także... optycznie odejmuje kilogramy!

Jeansowa spódnica ołówkowa z Zary

Spódnica ma bardzo seksowny fason ołówkowy, który idealnie leży na każdej sylwetce. Dopasowany krój doskonale podkreśla krągłości, a wysoki stan - eksponuje talię. Model pochodzi z limitowanej kolekcji The '80s In Acid Black, inspirowanej stylem z lat 80. Cena to 139,00 zł.

fot. Materiały prasowe

Grafitowy, sprany denim wrócił do łask wraz z trendem na lata 80. i 90. Dobrze łączy się z czernią - zarówno na ubraniach, jak i dodatkach. Pasuje do niego kultowa kurtka ramoneska, botki z ćwiekami, a także t-shirty z nadrukami np. nazw legendarnych zespołów z tamtego okresu. Ołówkowa spódnica wpisuje się w tę rockową estetykę, a jednocześnie jest szalenie kobieca i seksowna.

Jak nosić ołówkową spódnicę? Najlepiej w towarzystwie wysokich obcasów (szczególnie jeśli jesteś niewysoka). Takie połączenie to najlepsza gwarancja efektu wydłużenia i wysmuklenia sylwetki. Możesz postawić na szpilki, botki lub kozaki z wysoką cholewką, która schowa się pod spódnicą (bardzo hot!).

Jako górę możesz nosić zarówno ciepły sweter, jak i klasyczną białą koszulę. Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać. My kochamy zestawy ze sportowymi bluzami. Do tego koniecznie płaszcz oversize i idealna miejska stylówka gotowa!

