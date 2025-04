Zdarza się, że w obcym mieście podczas zwiedzania traficie na sklep z ciuchami, który was zachwyci i musicie do niego wstąpić zanim pilot zorientuje się, że odłączyłyście się od wycieczki. Może też być tak, że na dole centrum handlowego czekać będzie na was zniecierpliwiona koleżanka czy chłopak. Jak w tak krótkim czasie zdecydować co kupić?

Reklama

Pod naporem czasu łatwo kupić coś nieprzemyślanego i nietrafionego. Jak tego uniknąć? Zasada jest prosta! Stawiaj na klasyki. Dzięki temu wybierzesz coś co będzie modne dłużej niż jeden sezon i łatwo połączysz to w różne kombinacje z rzeczami, które już masz w szafie.

Charakterystyczna, kolorowa sukienka, łatwo zapadnie w pamięć znajomym i nie będziesz mogła się w niej drugi raz pokazać, więc zamiast ulegać zakupowym pokusom!

W 3 minuty wybierz jedną z tych rzeczy:

* Spodnie w kant

* Gładki top w twarzowym kolorze

* Koszulowa bluzka

* Czółenka lub peep-toe na obcasie

Jeśli nie lubisz kupować niczego bez przymierzania sięgaj po dodatki! Postaw na:

* Brązowy pasek

* Torebkę w rozmiarze midi, bez aplikacji

* Wisior na długim łańcuszku

Te części garderoby przydadzą się w każdej szafie!



Na zdjęciu: zielona koszula Simple, turkusowa bluzka Sesst, zamszowe buty Boti, wisiorek Apart, pasek Camaieu, torba Mohito, spodnie caterina

Piękna w 3 minuty - dowiedz się więcej

Backstage sesji zdjęciowej Alicji Bachledy-Curuś

Piękna w ekspresowym tempie

Szybkie sposoby na przywrócenie włosom blasku

Ekspresowy makijaż krok po kroku

Ekspresowa fryzura w stylu lat 80.

Neohippie w 3 minuty

Koczek w 3 minuty

Gotowa do pracy w 3 minuty

Na randkę w 3 minuty

Masz 3 minuty w butiku - co kupić