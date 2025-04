Pierwotnie sztyblety noszone były do konnej jazdy. W codziennej modzie pojawiły się w latach 60., a wypromowali je Beatlesi, którzy w butach chelsea występowali na koncertach.

Sztyblety pasują do każdej miejskiej stylizacji, zarówno do wąskich dżinsów, szerokich boyfriendek, jak i spódnic maksi czy eleganckich garniturów. Ponieważ w modzie są teraz ubrania inspirowane męską szafą, sztyblety przeżywają prawdziwy renesans. Pojawiły się na pokazach wiosennych kolekcji wielu światowych projektantów, więc warto je mieć w swojej szafie, aby rozpocząć zbliżający się sezon w modnym stylu.

Sztyblety w stylizacji z elegancką sukienką

Płaszcz New Look, sztyblety Nessi, sukienka Victoria Beckham, torebka Saint Laurent, szalik komin Even&Odd, rękawiczki Diane von Furstenberg

Sztyblety w kolorze camel świetnie pasują do wiosennego trenczu lub prostego eleganckiego płaszcza w kolorze kremowym. Przełamują wytworność asymetrycznej sukienki z kontrafałdami, dodając stylizacji charakteru miejskiej elegancji. Do takiego zestawu świetnie pasują dodatki ze zwierzęcym printem – torebka i rękawiczki.

Sztyblety + neonowy garnitur

Garnitur Marks&Spencer, sztyblety Nessi, kopertówka Charlotte Olympia, srebrny naszyjnik Tom Shot, pierścionek z głową ptaka H&M

Wiosną czas pożegnać się z ciemnymi, zimowymi kolorami i dodać sobie energii intensywnymi barwami. Modny garnitur w kolorze fuksji pasuje zarówno do pracy, na biznesowy lunch, jak i na wieczorne party u przyjaciół. Elegancji dodadzą kreacji lakierowane czarne sztyblety ze sznurówkami. Zabawna kopertówka w formie arbuza sprawi, że stylizacja nabierze radosnego wiosennego charakteru.

Sztyblety na sportowo

Bomber jacket Saint Laurent, dżinsy Cheap Monday, sztyblety Nessi, plecak Stella McCartney, bransoletki H&M, zegarek Yes

Na co dzień i mniej zobowiązujące okazje, proponujemy sportowy wygląd. Srebrny bomber jacket świetnie komponuje się z czarnymi dżinsami typu rurki. Elegancji temu sportowemu wyglądowi dodają czarne sztyblety z imitacji skórki pytona z elastyczną wstawką w cholewce, a rockowego charakteru - komplet bransoletek w kształcie węża w modnym złoto-srebrnym połączeniu.

Sztyblety i spódnica

Spódnica House of Holland, sztyblety Nessi, tiszert Marks&Spencer, kopertówka Proenza Schouler, naszyjnik House of Harlow, kolczyki Konplott, pierścień Marco Bicego. Wszystkie kolaże: materiały prasowe

Sztyblety z powodzeniem możemy nosić do sukienek i spódnic. Najlepiej komponują się z długimi spódnicami midi lub maksi. Na wielkie wyjście proponujemy fioletową satynową spódnicę, do której dobraliśmy kobaltowy t-shirt, zgodnie z modną nadal zasadą colour blocking. Idealnie komponują się z tym zestawem czarne lakierowane sztyblety z zamkiem na pięcie i modną złotą wstawką w obcasie. Do tego biżuteria z kolorowymi kamieniami oraz dwukolorowa kopertówka. W takim stroju możemy wybrać się na wieczorne party, wernisaż czy spotkanie z przyjaciółmi.

