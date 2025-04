Styl ubierania Anny Lewandowskiej to niezwykła kopalnia inspiracji. Gwiazda fitnessu inspiruje nie tylko w kwestii stylizacji sportowych, ale również eleganckich. Tym razem internautki zachwycają się jej marynarką. Ten model to hit jesieni 2019.

Anna Lewandowska w marynarce w kratę z Mango

Trenerka wybrała model z jesiennej kolekcji popularnej sieciówki Mango. Zdecydowała się na szarą marynarkę w kratę. To klasyczny model, zapinany na jeden guzik. Ukłonem w stronę trendu na lata 90. jest usztywnienie w ramionach. Znów wraca do łask!

Anna Lewandowska zestawiła ją z beżowym golfem oraz białymi jeansami typu boyfriend. Do zestawu dobrała torebkę oraz botki w odcieniach beżu. Jednak to marynarka gra pierwsze skrzypce w tej stylizacji. Ten fason i wzór sprawiają, że to jedna z najmodniejszych marynarek sezonu.

Marynarka będzie doskonale pasować na wiele okazji. Świetnie sprawdzi się do pracy. Doskonale pasuje do biurowego dress code'u.

Można ją nosić w stylu casual, jak zaprezentowała to trenerka. Jednak będzie rewelacyjnie wyglądać także jako uzupełnienie eleganckich zestawów np. z ołówkową spódnicą. Marynarka z Mango kosztuje 229,90 zł.

fot. Materiały prasowe

Sprawdziłyśmy, w wielu sklepach internetowych znajdziesz niemal identyczne znacznie taniej.

