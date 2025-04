Sweter w świąteczne motywy to must-have w szafie. Umila oczekiwanie na Boże Narodzenie, ożywia codzienne stylizacje i zawsze wywołuje szeroki uśmiech u wszystkich wokół.

Możesz go założyć na każde wyjście — na spotkania towarzyskie, rodzinną kolację i do pracy Jest też super opcją na mroźne, grudniowe wieczory na kanapie z Netflixem w tle lub kubkiem kakao i ulubioną książką.

Marki co roku zaskakują nas swoimi propozycjami. Do wyboru masz mnóstwo swetrów świątecznych: od tych z zabawnym, świątecznym motywem (np. reniferem, choinką, Mikołajem) po stylowe, żakardowe modele. Na pewno więc znajdziesz taki, który wpisze się w twoją estetykę.

Odkryj 12 przytulnych damskich swetrów świątecznych 2023 i kup dla siebie lub na prezent dla mamy, siostry lub przyjaciółki.

Wskazówka: wiele fajnych świątecznych swetrów znajdziesz też w second-handach.

Spis treści:

Nie ma bardziej uroczego elementu w garderobie niż świąteczny sweter we wzory. Zasada jest tutaj jedna — im bardziej krzykliwy, tym lepiej. W stylizacji niech on będzie na pierwszym planie, dlatego resztę garderoby wybierz w neutralnych kolorach i minimalistycznych stylu.

​fot. Świąteczny sweter z golfem z reniferami House, cena: 119,99 zł; świąteczny sweter we wzory VILA(Zalando), cena: 159 zł; świąteczny granatowy sweter we wzory Vero Moda (Zalando), cena: 129 zł; świąteczny zielony sweter we wzory Vero Moda (Zalando), cena: 149,99 zł/materiały prasowe

Inną opcją jest też sweter z zabawnym, świątecznym motywem np. reniferem, choinką, Mikołajem, elfem lub napisem. Najlepiej wybierz ten w świątecznej kolorystce — czerwony, zielony, granatowy lub écru. Mile widziane są też wszelkiego rodzaju błyskotki: cekiny, koraliki lub błyszcząca nić. Wiele ciekawych modeli w super cenach znajdziesz m.in. w H&M i na Zalando.

fot. Sweter świąteczny z reniferami H&M, cena: 147,99 zł; sweter świąteczny z napisami H&M, cena: 129,99 zł; szary sweter świąteczny H&M, cena: 124,99 zł; sweter z reniferem Vero Moda (Zalando), cena: 149 zł/materiały prasowe

Jeśli nie chcesz iść na całość i szukasz bardziej wszechstronnego, mniej krzykliwego swetra na święta 2023, celuj w ten w żakardowe wzory. Wygląda stylowo i będziesz mogła go nosić po sezonie. Aby stworzyć z nim modny, zimowy look połącz z białymi jeansami, butami Ugg (najlepiej na platformie, są teraz hitem) i uzupełnij złotą lub srebrną biżuterią. Nie zapomnij też o świątecznym manicure.

fot. Żakardowy sweter świąteczny H&M, cena: 127,99 zł; żakardowy świąteczny sweter damski z golfem H&M, cena: 164,99 zł; żakardowy świąteczny sweter damski Pull & Bear, cena: 149 zł; żakardowy świąteczny sweter damski z golfem H&M, cena: 109,99 zł/materiały prasowe

