Sezonem wiosna-lato 2022 rządzi kolor. Od soczystych, przyciągających wzrok neonów po delikatne, romantyczne pastele. Nie można zapomnieć też o kwiatach, które są motywem przewodnim wiosennych stylizacji oraz ubraniach w stylu safari, które kolejny rok z rzędu znalazły się na liście trendów. Według tych wytycznych szukałyśmy modnej sukienki na Wielkanoc 2022. Wiosenne oferty popularnych sklepów mogą przyprawić o zawrót głowy, dlatego przychodzimy z pomocą i wybrałyśmy dla ciebie te, które doskonale sprawdzą się podczas rodzinnego spotkania.

Sukienka z falbanką w kolorze kości słoniowej z metką hiszpańskiej sieciówki znajduje się w naszej pierwszej trójce. Romantyczna, kobieca i daje dużo możliwości stylizacji. Zakładając do niej szpilki lub sandałki na obcasie, uzyskasz elegancki look, natomiast w parze z wysokimi, oplatającymi łydkę rzymiankami, idealnie sprawdzi się podczas wakacyjnych spacerów. Dobrze wypadnie też sparowana z kowbojkami.

fot. Kremowa sukienka z falbanką ZARA, cena: 139zł/materiały prasowe

Mini sukienka z kopertowym wiązaniem w kolorze trawiastej zieleni to kolejna modna propozycja na wielkanocne spotkanie. W sezonie wiosna-lato 2022 ten kolor robi prawdziwą furorę, dlatego warto mieć chociaż jeden element garderoby w tym odcieniu. Dobierz do niej biżuterię w złotym kolorze.

fot. Zielona kopertowa sukienka Bershka, cena: 119zł

Sukienka o kroju żakietu to rozwiązanie 2w1. Możesz nosić ją solo lub zakładać do jeansów jako marynarkę. Dodatkowy plus za kolor gumy balonowej, który od razu wprawia w pozytywny nastrój. Na wielkanocne śniadanie dobrze wypadnie w zestawieniu z akcesoriami w odcieniach nude.

fot. Różowa sukienka żakiet Stradivarius, cena: 169zł/materiały prasowe

Zwierzęce motywy w wielkim stylu powróciły na ulice. Nam szczególnie wpadła w oko sukienka z wiosennej oferty H&M. Wzór co prawda jest wyrazisty, ale nie agresywny. W parze z klasycznymi szpilkami będzie wyglądała naprawdę stylowo i elegancko. Aby zmienić jej charakter na casualowy, załóż do niej sneakersy, a na ramię zarzuć shopperkę lub jutową torbę.

fot. Sukienka midi w zwięrzęcy wzór H&M, cena: 149,99zł/materiały prasowe

Jeśli szykuje ci się mniej formalne śniadanie, dobrym wyborem będzie długa suknia obsypana kwiatami. Pastelowe kolory i zwiewny materiał sprawiają, że prezentuje się romantycznie i lekko. Łącz ją z kardiganem w pastelowych odcieniach, ramoneską lub szeroką marynarką.

fot. Maxi sukienka w kwiaty na ramiączkach H&M, cena: 149,99zł/materiały prasowe

