Czerwony to kolor miłości, najgorętszy ze wszystkich, nic więc dziwnego, że poszukując idealnej sukienki na walentynki 2022 pierwszą myślą, jaka przychodzi nam do głowy jest czerwona sukienka. My jednak przełamujemy ten schemat i stawiamy na bardziej nieoczywiste opcje.

Nieważne, czy Dzień Zakochanych spędzasz z partnerem, idziesz na pierwszą randkę czy będziesz bawić się w gronie przyjaciół – te propozycje sprawią, że będziesz czuła się seksownie, kobieco i po prostu pięknie. Gdy jednak czeka cię wieczór solo, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś potraktowała siebie z czułością i sprawiła sobie wyjątkowy prezent.

Satynowa sukienka na cienkich ramiączkach w kolorze intensywnej czerwieni to oczywisty wybór na romantyczną kolację we dwoje. Jest jak mała czarna — klasyk, który każda z nas powinna mieć w swojej szafie. Dobierz do niej czarne szpilki lub w kolorze nude, a na ramiona zarzuć luźną marynarkę, która doda całości charakteru. Nie zapomnij też o biżuterii. Postaw na jeden mocny akcent np. wyraziste, błyszczące kolczyki lub diamentową bransoletkę. Inna, trochę mniej formalna wersja? Czerwona slip dress stworzy zgrany duet z kowbojkami i krótkim kardiganem.

fot. Czerwona slip dress Gina Tricot Petite, cena: 188zł/materiały prasowe

Jakie buty pasują do czerwonej sukienki? 5 modnych propozycji

Dobrą, równie modną opcją sukienki na walentynki 2022, będzie sukienka ołówkowa z imitacji skóry, którą znajdziesz w najnowszej kolekcji hiszpańskiej sieciówki. Ubrania w karmelowym kolorze są prawdziwym hitem ostatnich miesięcy, dlatego możesz być pewna, że ten model będzie strzałem w 10. W tym przypadku bądź jednak oszczędna w doborze dodatków. Całość uzupełnij jedynie złotymi, minimalistycznymi kolczykami w kształcie koła lub delikatnym naszyjnikiem.

fot. Sukienka midi z imitacji skóry Zara, cena: 169zł/materiały prasowe

Szukając sukienki na walentynki 2022 nie można zapomnieć o czarnej mini sukience. Proponujemy jednak bardziej odważną wersję. Mała czarna od brytyjskiej marki Topshop łączy w sobie dwa najgorętsze trendy — mikro długość i tiulowe akcenty. Ten model świetnie wypadnie w połączeniu z masywnymi botkami biker boots. Żeby jeszcze bardziej wzmocnić efekt, podkreśl dekolt rozświetlaczem lub olejkiem z drobinkami.

fot. Czarna mini sukienka Topshop, cena: 119zł/materiały prasowe

Ubrania i dodatki w kolorze intensywnego różu to kolejny must have na najbliższy sezon. Patrząc na wybiegi i outfity najbardziej stylowych dziewczyn z branży mody jesteśmy pewne, że to właśnie ten kolor już niebawem całkowicie zdominuje ulice. Idąc tym tropem, szukając sukienki na walentynki 2022 może warto skusić się na kreację w odcieniu fuksji? W koktajlowej sukience od Never Fully Dressed Tall z pewnością przykujesz wzrok partnera i co najważniejsze — mocny róż da Ci prawdziwy zastrzyk energii!

fot. Sukienka mini w kolorze fuksji Never Fullu Dressed Tall, cena: 539zł/materiały prasowe

Sukienka dzianinowa popularność zyskała dwa lata temu i od tamtej pory nieprzerwanie króluje na liście gorących trendów. Nie mogło jej zatem zabraknąć w naszym zestawieniu. Dopasowana, podkreślająca figurę dzianinowa sukienka to złoty środek, jeśli chcesz wyglądać kobieco, a jednocześnie czuć się komfortowo. Załóż do niej botki na słupku lub kozaki, a całość podkręć subtelną biżuterią.

fot. Dzianinowa sukienka w kolorze ecru Monki, cena: 123zł/materiały prasowe

